Jutta Leerdam geniet met vriend Jake Paul op Puerto Rico: knuffelen met hond en eten in bikini

Jutta Leerdam is na de WK afstanden niet naar Nederland gevlogen, maar naar Puerto Rico. De Nederlandse schaatsster koos ervoor om wat tijd met haar Amerikaanse vriendje Jake Paul door te brengen.

Instagram staat een dag na de laatste afstanden op de WK in Calgary vol met filmpjes en foto's van de tortelduifjes op het tropische eiland. Jake Paul was daar al een tijdje, om zich voor te bereiden op zijn aanstaande gevecht op 2 maart tegen Ryan Bourland. Dat gevecht wordt gehouden op Puerto Rico. Leerdam moest toch het vliegtuig in, dus waarom dan niet naar de zon in plaats van naar het regenachtige Nederland? Ze hoeft toch niet te schaatsen op het NK sprint in Thialf dit weekend.

Leerdam gaat wel op de tribune zitten in Thialf, waardoor haar stop op Puerto Rico ook weer niet te lang kon duren. Ze is er maar 35 uur, maar ze maakt er wel het beste van. Zo is ze al sportend te zien in de gym met Paul, want ze moet nog wel heel even in vorm blijven voor het einde van het schaatsseizoen. Het NK sprint mag ze dan overslaan, op het WK sprint in Inzell (Duitsland) wil ze wel weer voor de medailles gaan. Dat toernooi is van 7 tot en met 10 maart.

Bikini

Maar er is ook tijd voor ontspanning op Puerto Rico. Zo cruisen Leerdam en Paul in de Lamborghini van de Amerikaan over het eiland en eten ze samen aan het zwembad. Leerdam pakt in d'r bikini de zonnestralen en vitamine D er nog lekker bij. Ook knuffelt ze met de hond van Paul, die ze al zeven maanden niet gezien had. De komende dagen gaat ze weer terug naar Nederland en heeft ze ruim twee weken de tijd om te herstellen van de jetlag. Ze is er dus niet bij als Paul weer moet vechten op 2 maart.

Jake Paul was er ook niet bij in Calgary, toen Leerdam op 'haar' 1000 meter brons pakte. Wel steunde hij haar door de race op televisie te volgen en de uitzending op het Amerikaanse kanaal Peacock te promoten.