Jutta Leerdam juicht voor haar winnende vriend Jake Paul: 'O my god, babe!'

Jutta Leerdam zat zaterdag- op zondagnacht voor de buis gekluisterd om haar vriend Jake Paul te aanschouwen. De bokser won met overtuiging van Ryan Bourland in de eerste ronde. Via de Instagram van Leerdam kregen de fans alles mee.

Leerdam kon niet aanwezig zijn bij het gevecht in Puerto Rico. De schaatsster is namelijk zelf in voorbereiding voor de WK sprint in Inzell, komend weekend. Zaterdag stond zij zelf nog op het ijs om te trainen.

Op Instagram leefde ze toch volop mee met Paul. Voorafgaand wilde zij 'een paar feiten' over haar vriend en het gevecht delen. Zo zou Paul het complete prijzengeld van dit gevecht aan een organisatie geven, om meer sportscholen te openen voor de kinderen in Puerto Rico.

Powervrouwen

Daarnaast maakt Paul zich hard voor vrouwen in de sport en zorgt hij 'dat ze krijgen wat ze verdienen'. Zo laat Paul zich horen voor equal pay. "Namens mij en alle powervrouwen: dankjewel." Zo was Amanda Serrano het hoofdgevecht van de avond. Zij gaf aan miljonair te zijn dankzij Paul: "Ik ben de bestbetaalde vechtster." Overigens vocht zij uiteindelijk niet, wegens een ontstoken hoornvlies. Zij kreeg een dag eerder haargel in haar oog.

Jake Paul sloopt Ryan Bourland binnen enkele minuten: bekijk hier de beelden Jake Paul moest eens tegen echte boksers gaan vechten, zeiden de criticasters. Dat deed de vriend van Jutta Leerdam zaterdag- op zondagnacht weer. De voormalig YouTuber beukte Ryan Bourland in de eerste ronde in elkaar.

Het Goudhaantje

Vervolgens was het tijd voor het gevecht. Eerst zien we in de stories hoe Leerdam de televisie filmt, terwijl Paul zich aan het opwarmen is in de kleedkamer. Daarna is het tijd voor de opkomst van haar vriend, waarbij ze de emoji van een kip deelt. Paul wordt in Puerto Rico, waar hij traint, namelijk El Gallo de Dorado genoemd, oftewel: Het Goudhaantje.

Commentator Leerdam

Tijdens het gevecht horen we Leerdam soms ook commentaar leveren. "O my god, babe!", horen we meermaals. Het viel Paul zelf ook op, nadat hij de story na het gevecht op zijn eigen Instagram deelde. Leerdam sloot af met: "Mijn kampioen."