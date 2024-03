Amanda Serrano werd miljonair dankzij Jake Paul: 'Ik ben de best betaalde vechtster'

Amanda Serrano is een fernomeem binnen de vechtsport. De 35-jarige knokker uit Puerto Rico heeft in liefst negen verschillende vechtklasses een wereldtitel veroverd, en dan ook nog in zeven verschillende gewichtsklasses.

Toch duurde het lang voordat Serrano ook financieel de vruchten plukte van haar imposante reeks zeges en titels. Tot 2020 was het eigenlijk op een houtje bijten voor Serrano, maar dat veranderde toen ze Jake Paul ontmoette. De vriend van de Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam debuteerde toen als bokser. Hij won van AnEsonGib. Die avond kwam ook Serrano in actie bij hetzelfde evenement.

Marketing

"Ik ging kijken naar zijn video's op YouTube", vertelt Serrano aan The Sun. "Zo leerde ik Jake en zijn broer Logan Paul wat meer kennen." In 2021 tekende ze als eerste vechter bij Pauls bedrijf Most Valuable Promotions. De marketingmachine ging draaien. Serrano werd in de markt gezet, raakte bekender en kon daardoor betere contracten binnen hengelen. Volgens The Sun is ze nu miljonair.

"Ik bokste al vijftien jaar, maar er was een jonge gast als Jake Paul voor nodig, die uit een andere tak van de entertainmentwereld kwam, om voor aandacht voor mij te zorgen. Ik had het moeilijk voordat ik tekende bij Jake. Ondanks mijn successen. Maar vandaag de dag ben ik de best betaalde vrouwelijke vechter. Ik verkoop gote zalen uit. Ik ben er trots op dat ik bij MVP hoor."

Jake Paul

Dit weekend vecht Serrano tegen de Duitse Nina Meinke. Dat is tijdens hetzelfde evenement waarbij Jake Paul in actie komt tegen Ryan Bourland.