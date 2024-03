Jake Paul sloopt Ryan Bourland binnen enkele minuten: bekijk hier de beelden

Jake Paul moest eens tegen echte boksers gaan vechten, zeiden de criticasters. Dat deed de vriend van Jutta Leerdam zaterdag- op zondagnacht weer. De voormalig YouTuber beukte Ryan Bourland in de eerste ronde in elkaar.

Bourland ging niet naar de vlakte, maar na een aantal rake klappen van Paul kwam de scheidsrechter wel tussenbeide. Bourland was namelijk niet meer in staat om zichzelf te verdedigen in Puerto Rico. En zo won Paul in de eerste ronde met een TKO, na 2 minuut 37.

Jake Paul with another first round KO 😤 pic.twitter.com/zhqgi7R16I — Happy Punch (@HappyPunch) March 3, 2024

Het was de tweede professionele bokser op rij die hij in de eerste ronde versloeg. Eerder moest André August eraan geloven met een KO na 2 minuut 32. Paul verloor tot nu toe één keer in zijn carrière. Dat was van Tommy Fury, het halfbroertje van wereldkampioen Tyson Fury.

Na de wedstrijd zei Paul: "Als er een wedstrijd voor geld opduikt doe ik dat, want dat is altijd leuk. Maar voor nu blijf ik op het pad met de échte vechters en verhoog ik telkens het niveau."

Jutta Leerdam

Jake Paul staat bij het Nederlandse publiek ook bekend als de vriend van Jutta Leerdam. Op Instagram was te zien hoe de Nederlandse schaatskoningin het gevecht van haar vriend aan het volgen was via de tv. Omdat Leerdam komend weekend nog de WK sprint rijdt in Inzell, kon zij er niet bij zijn in Puerto Rico.

