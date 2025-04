Jutta Leerdam laat volgers genieten van jaloersmakende beelden: 'Het leven is mooi'

Schaatsen was de laatste bezigheid waar Jutta Leerdam zich de laatste tijd mee bezig hoefde te houden. Na de WK afstanden halverwege maart vloog ze samen met haar aanstaande man Jake Paul naar Puerto Rico om te genieten van het leven. En dat lijkt gelukt, afgaande op haar laatste post op Instagram.

Daarop is te zien hoe Leerdam acht beelden deelt van het leven op Puerto Rico. Zo ligt ze op een strandbedje met haar verloofde Jake Paul en herhaalt ze die pose in een privéjet. Ook proost ze met zusje Beaudine, snorkelt ze onder water en traint ze met haar vriend. Kortom: een groot feest. 'La vida es bella', zet Leerdam bij de foto. Dat is Spaans voor 'het leven is mooi'.

De post wordt overladen met liefdevolle reacties. Zo reageren onder anderen Yolanthe Cabau en Antoinette Rijpma-de Jong hartjesogen, terwijl moeder Monique het 'heel mooi' noemt en hartjes stuurt. Zij was onlangs samen met haar man Ruud ter verrassing overgekomen vanuit Nederland, om de verloving van Jutta en Jake te vieren.

Blik op de Olympische Spelen

Toch zal er spoedig een einde komen aan het avontuur van Leerdam in Puerto Rico, waar Paul woonachtig is. De Nederlandse topschaatsster begint namelijk weldra aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een belangrijk seizoen, want het gaat om een olympisch jaar. En Leerdam heeft altijd gezegd dat goud op de Olympische Spelen haar droom is.

"Mijn leven draait nu om schaatsen, daar doe ik alles voor. Ik wil op mijn best zijn op de Olympische Winterspelen (in februari 2026 in Milaan, red.). Dat doel heb ik al sinds mijn twaalfde. Ik kan niet stoppen voor een man, voor niemand. Ik moet dit hoofdstuk afmaken, voor mezelf", vertelde Leerdam onlangs in de realityserie Paul American.

Wijziging aan schaatskalender

Leerdam zal zich focussen op de 500 en 1000 meter. De dubbele sprint is haar specialiteit, al stelde ze met brons enigszins teleur bij de WK afstanden. In het nieuwe seizoen moet ze pieken op 26 en 28 december. Dan staan haar afstanden op het programma bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf. Op 9 en 15 februari 2025 staan de 1000 en 500 meter op het programma in Milaan.

De aanloop naar het belangrijkste toernooi van het seizoen is net even wat anders voor Leerdam mits ze zich plaatst. Dat heeft alles te maken met problemen op een Poolse ijsbaan.