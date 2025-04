Schema Nederlandse topschaatsers vlak voor Olympische Spelen flink op de schop

De Nederlandse topschaatsers zullen waarschijnlijk het schema richting de Olympische Winterspelen van 2026 kunnen dromen. Toch hebben zich wat problemen voorgedaan, waardoor de kalender van het komende seizoen er opeens anders uitziet.

Eind december is geblokt in de agenda's van de Nederlandse toppers. Dan staat namelijk het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) op het programma in Thialf. Dan wordt min of meer duidelijk wie er naar de Spelen in Milaan gaan.

In februari 2026 zouden de schaatsers die zich geplaatst hebben willen pieken. Aan die topvorm moeten ze sleutelen op World Cups en een EK langebaan. Dat toernooi wordt gehouden in Polen, al is er wel van locatie gewisseld.

Problemen bij EK langebaan

Van 9 tot en met 11 januari 2026 staan de EK afstanden op het programma. Dat zou eigenlijk in Zakopane plaatsvinden, maar de ijsbaan aldaar kent de nodige problemen en zou niet ijsklaar zijn voor de Europese kampioenschappen. Dus is besloten om uit te wijken naar de hobbelende baan van Tomaszów Mazowiecki.

Zakopane stond ook op de agenda als vijfde World Cup, maar ook dat feestje gaat niet door. In plaats daarvan wordt de laatste wereldbeker voor de Olympische Spelen gereden in het Duitse Inzell. Het zorgt voor de volgende kalender:

Schaatskalender 2025/26

NK afstanden: 31 oktober - 2 november 2025

World Cup 1 (Salt Lake City): 14-16 november 2025

World Cup 2 (Calgary): 21-23 november 2025

World Cup 3 (Heerenveen): 5-7 december 2025

World Cup 4 (Hamar): 12-14 december 2025

Olympisch kwalificatietoernooi: 26-30 december 2025

EK langebaan (Tomaszów Mazowiecki): 9-11 januari 2026

World Cup 5 (Inzell): 23-25 januari 2026

Olympische Spelen (Milaan): 6-21 februari 2026

NK allround en sprint: 28 februari - 1 maart

WK allround en sprint (Heerenveen): 5 - 8 maart

Volle buit op vorige Spelen

Bij de vorige Olympische Spelen in Beijing pakte Nederland liefst twaalf schaatsmedailles. Daarvan waren er zes goud van kleur. TeamNL won daarnaast vier zilveren en een bronzen medaille.