Jutta Leerdam is niet alleen populair in Nederland. De topschaatsster die onlangs goud won op de 1000 meter werd in de Verenigde Staten overvallen door een brutale vraag van een jonge fan. Die rook zijn kans om Leerdam een kus op de wang te geven.

Leerdam vloog na haar plichtplegingen in Nederland vanwege de gouden olympische medaille met haar verloofde Jake Paul mee naar Puerto Rico. De voorbije dagen waren ze in Kentucky, om een rally van president Donald Trump bij te wonen. Daar kwam het tot een bijzondere ontmoeting met het jochie.

Jutta Leerdam zorgt voor aandoenlijke beelden

Hij had een prangende vraag aan de boksende influencer, die ging over zijn verloofde Leerdam. "Kan ik haar kussen?", vroeg hij enigszins verlegen. "O mijn god", reageerde Paul toen hij de vraag hoorde. "Dat moet je aan haar vragen", lachte de Amerikaan.

Toen het kind eenmaal oog in oog met Leerdam stond, bevroor hij. Zijn familie drong aan om het nogmaals te vragen. "Ik vroeg hem (Jake Paul, red.) of ik jou mocht kussen", zei hij schuchter. De topschaatsster schoot in de lach en sloeg haar handen voor haar gezicht, maar ging uiteindelijk wel akkoord met een zoen op de wang. Leerdam bukte en kreeg een kusje. "Ahw", zei ze met een grote glimlach.

De video werd gedeeld door de bokspromotor van Paul, Most Valuable Promotions. "Dit is jouw teken om je kans te grijpen", schreven ze erbij met een lachpoppetje. De jonge fan kreeg even later ook de mogelijkheid om de gouden medaille van Leerdam van dichtbij te bewonderen.

Lovende woorden van Trump voor Leerdam

Leerdam werd flink bewonderd in de VS. Eerder sprak president Trump haar al lovend toe. "Gouden medaillewinnaar. Ze is sterk. Je moet oppassen. Ze is een mooi persoon en een sterke atlete. Ik heb haar het goud zien winnen. Ze is geweldig", stelde de markante president.