Wimbledon bestaat inmiddels al 148 jaar en dus zijn er hele boeken vol te schrijven met de opmerkelijkste incidenten uit de geschiedenis van het meest prestigieuze tennistoernooi ter wereld. Er is daarin ongetwijfeld ook plek voor het dreigement dat tennisser Pablo Cuevas ooit uitte toen hij van de umpire niet naar de wc mocht om te plassen.

Cuevas was een verdienstelijke speler in het enkelspel, maar pakte in het dubbelspel zijn grootste titel. De Uruguayaan won in 2008 op 22-jarige leeftijd Roland Garros samen met de Peruviaan Luis Horna. Dat succes zou hij nooit meer herhalen, maar samen met de Spanjaard Marcel Granollers kwam hij wel in de buurt.

Ze haalden in 2016 de halve finales op de Australian Open en de kwartfinales op Roland Garros. Het duo reisde dus met hoge verwachtingen af naar Wimbledon en het lukte de twee tennissers ook om groot in het nieuws te komen. Het is echter de vraag of ze heel blij waren met de manier waarop.

Toiletbezoek geweigerd

Cuevas en Granollers verzeilden in de derde ronde tegen de Brit Jonathan Marray en de Canadees Adil Shamasdin in een ware thriller. Het draaide uit op een vijfde set en daarin kwamen Marray en Shamasdin op een 9-8 voorsprong. Cuevas en Granollers moesten serveren om in de partij te blijven, maar doordat de set zo lang duurde begon de blaas van eerstgenoemde zich ook te roeren.

De Uruguayaan wilde graag naar de wc, maar umpire Aurelien Tourte wees hem erop dat hij al twee keer was geweest en volgens de regels is dat het maximale aantal. Het zorgde voor een enorme discussie en Cuevas dreigde vervolgens om dan maar te gaan plassen in een ballenblik. Daar was de umpire niet van gediend en dus kreeg hij een waarschuwing voor onsportief gedrag.

Protest na strafpunt

Cuevas moest met zijn volle blaas nog even doorspelen en bij een 13-12 achterstand liep het opnieuw uit de hand. De Uruguayaan sloeg uit frustratie een bal keihard weg na een dubbele fout en kreeg daar zijn tweede waarschuwing voor. Dat betekende een strafpunt en het gebeurde op een zuur moment, want Marray en Shamasdin kwamen op matchpoint.

De Uruguayaan en zijn dubbelpartner waren des duivels over de beslissing en besloten uit protest op de baan te gaan zitten. Ze weigerden verder te spelen en het duurde tien minuten voordat ze eindelijk konden worden overtuigd door te tennissen. Lang duurde dat niet, want vlak daarna verloren ze de partij. De woedende Granollers gooide vervolgens een object richting de umpire, die door de beveiliging weggevoerd moest worden.

'Geen sprake van urineren'

Een toeschouwer zorgde na de partij voor flink wat ophef door te beweren dat Cuevas niet alleen had gedreigd om in een blik te plassen, maar dat ook daadwerkelijk gedaan zou hebben. Hij zou dat stiekem onder een handdoekje hebben gedaan. De organisatie kwam later met een statement waarin werd gemeld dat 'er geen sprake was van urineren'.

Cuevas kwam er echter niet mee weg, want hij kreeg 7000 pond boete van de organisatie. Dubbelpartner Granollers werd beloond met een boete van 5800 pond voor zijn aandeel in alle incidenten.

Tegenstander Marray liet na afloop weten dat Cuevas van hem wel gewoon had mogen gaan: "Ik vind dat ze een extra toiletbezoek moeten toestaan als het vijf sets duurt. Ik vind dat je dat zou moeten mogen als de vijfde set zo lang duurt."

Wimbledon 2025

Waar Cuevas eind vorig jaar een punt achter zijn loopbaan zette, is Granollers ook dit jaar van de partij. De inmiddels 39-jarige Spanjaard is misschien wel in de vorm van zijn leven, want samen met Horacio Zeballos won hij op Roland Garros zijn allereerste grandslamtitel. Het duo is in Londen als vierde geplaatst.

