Kelly Piquet deelt herkenbare gedachten voor moeders met baby's: 'Ik weet niet eens welke dag het is'

Kelly Piquet is ongeveer een maand geleden bevallen van Lily en heeft het daar nog altijd zwaar mee. De vriendin van Max Verstappen deelt in haar Instagram Stories een meme om te laten weten hoe ze zich voelt.

Verstappen en Piquet maakten een kleine maand geleden bekend ouders te zijn geworden van Lily. Voor de Nederlandse Formule 1-coureur is het zijn eerste kind, terwijl Piquet al eerder een dochter kreeg met voormalig F1-rijder Daniil Kvyat: Penelope. Verstappen is heel goed met zijn 5-jarige stiefdochter, die liefkozend 'P' wordt genoemd.

De Braziliaanse Piquet - dochter van drievoudig wereldkampioen Nelson - weet dus wel hoe het is om voor een pasgeboren baby te zorgen. Maar dat betekent niet dat het er makkelijk op wordt, laat ze weten via de grappige video. Het komt erop neer dat ze héél weinig tijd heeft om te slapen.

Slaaptekort

"Ik weet niet welke dag het is, ik weet niet hoe laat het is, ik heb waarschijnlijk al twee dagen niet gegeten", zegt de vrouw in de video die Piquet deelt. "Ik probeer gewoon een soort van te overleven, mijn werk te doen. Ik weet zeker dat ik morgen wakker word en denk: oh!"

Even thuis

Viervoudig wereldkampioen Verstappen had afgelopen week genoeg tijd om met zijn vriendin en pasgeboren baby door te brengen, omdat de F1-coureurs allemaal in Monaco waren voor de grand prix daar. Nagenoeg de hele grid - en ook Verstappen - woont vanwege belastingvoordelen in het prinsendom. De rijder van Red Bull eindigde de Grand Prix van Monaco als vierde.

Grand Prix van Spanje

Vervolgens moest hij vrijwel direct het vliegtuig in voor alweer de volgende race. Komend weekend staat de Grand Prix van Spanje op het programma, waar Verstappen zijn allereerste race in de Formule 1 won. De afgelopen drie jaar was hij ook de snelste in Barcelona.