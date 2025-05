Kelly Piquet wijst ouders op 'grote fout' tijdens opvoeding: 'Een toekomst met de minste spijt'

Kelly Piquet is vooral bekend als vriendin van Max Verstappen en model, maar de Braziliaanse deelt ook vaak diepzinnige gedachten op sociale media. Dit keer maakt ze van haar enorme bereik gebruik om ouders aan te sporen meer in hun kinderen te investeren.

Op haar eigen Instagram, waar de moeder van Verstappens eerste kind meer dan 2 miljoen volgers heeft, deelt ze in haar verhaal een video van klinisch psycholoog en schrijver Jordan Peterson. Die gaat over de nieuwe serie Parenting, die binnenkort in prèmiere gaat. De psycholoog doet daar een beroep op ouders met kleine kinderen. Piquet deelt de video met drie roze hartjes.

"Je hebt kleine kinderen voor een hele korte periode. En het is een grote fout om dat niet door te hebben en te waarderen", valt te horen in de video. "Het is de weg naar een toekomst met de minste spijt - om te begrijpen en dankbaar te zijn voor de kans die je hebt om voor je kinderen te zorgen terwijl ze klein zijn, omdat het echt een voorrecht is."

Moeder van twee

Zelf weet Piquet hoe het is om moeder te zijn van kleine kinderen, ze heeft er immers twee. In 2019 kreeg ze samen met oud-Formule 1-coureur Daniil Kvyat een dochter genaamd Penelope. Met P - zoals ze afgekort wordt - reist ze de hele wereld, onder meer om regelmatig bij races van haar huidige vriend Max Verstappen te zijn. Piquet lijkt de tijd samen dus meer dan te waarderen, zoals Peterson opriep.

Onlangs gaf Piquet voor de tweede keer geboorte aan een dochter, dit keer als vriendin van Verstappen. Eind april werden zij ouders van Lily. 'Ons hart is voller dan ooit - jij bent ons grootste cadeau. We houden zoveel van jou', schreven ze bij de geboorte van haar.

Grand Prix Monaco

Momenteel kan Verstappen thuis genieten van zijn familie, hij rijdt immers een thuisrace met de Grand Prix van Monaco. Daar start de Nederlander zondag als vierde, terwijl hij zich als nummer 5 kwalificeerde. Door een gridstraf van Lewis Hamilton schuift Verstappen een plek op. Lily maakt het allemaal niet van dichtbij mee. "Nee, het is beter als ze thuis blijft, dat is meer ontspannen voor haar", zei Verstappen toen het raceweekend begon.