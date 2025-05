Kelly Piquet smeekt om hulp bij afwezigheid Max Verstappen: 'Heb me hier niet voor aangemeld'

De Braziliaanse Kelly Piquet zit tot haar nek in de luiers. Onlangs beviel de vriendin van Max Verstappen van een dochter dus begint de ellende weer. Daarom smeekt Piquet ook gekscherend om hulp.

Verstappen is veel van huis vanwege zijn carrière als Formule 1-coureur, dus moet Piquet veel zelf doen. Elke keer dat Lily een dutje doet, moet ze zich in allerlei zaken haasten. Op Instagram deelt ze een video waar ze zichzelf in herkent.

'Help'

Op de video is een haastende Phoebe van de populaire serie Friends te zien, die zich van het ene naar het andere haast. 'Douchen, eten, apps beantwoorden, flesjes verschonen, rusten', staat er bij een video die wordt aangeduid als: 'Je legt de baby te bed en het aftellen begint'. Ermee bedoeld wordt dat moeders tussen slaapjes van baby veel moeten afwerken in weinig tijd.

De desbetreffende video:

'Elk dutje is een spannende snelheidsronde waar ik me niet voor heb aangemeld', staat er in de caption. Piquet voelt schijnbaar hetzelfde, aangezien ze de video in haar verhaal deelt. 'Help', schrijft ze erbij, met een lachpoppetje en een hartje dat met verband aan elkaar zit.

Oproep aan ouders

Ondanks dat haar vriend Verstappen een thuisrace heeft dit weekeinde in Monaco, draaide het moederlijk instinct van Piquet op volle toeren. Eerder op de dag deelde ze al een passage uit de serie Parenting die binnenkort uitkomt.

"Je hebt kleine kinderen voor een hele korte periode. En het is een grote fout om dat niet door te hebben en te waarderen", was het moraal van het verhaal in die video die Piquet deelde.

Geen F1-debuut voor Lily

Piquet heeft het drukker in huis, nu Lily geboren is. Ze had al een dochter uit een eerdere relatie met oud-coureur Daniil Kvyat. In 2019 werd Verstappens 'bonusdochter' Penelope geboren. Zij heeft al heel wat F1-races gezien, haar halfzusje Lily moet haar debuut nog maken. Dat komt dit weekeinde niet. "Nee, het is beter als ze thuis blijft, dat is meer ontspannen voor haar", zei Verstappen toen het raceweekend in zijn woonplaats begon.

Verstappen kwalificeerde zich als vijfde voor de Grand Prix van Monaco, maar mag door een gridstraf van Lewis Hamilton als vierde beginnen. Inhalen op de smalle straatjes in het vorstendom is haast onmogelijk, dus was de kwalificatie van groot belang. Wel is er sinds dit jaar een nieuwe regel waardoor coureurs minimaal twee pitstops moeten doen.