Kelly Piquet krijgt maar geen genoeg van haar kleine dochtertje. Max Verstappen en het Braziliaanse model werden eerder dit jaar ouders van Lily. De vriendin van de Formule 1-coureur hoopt stiekem dat haar tweede kindje voor altijd zo lief en klein blijft.

Piquet deelt op haar Instagram een foto dat ze Lily in de lucht houdt, terwijl ze straalt van oor tot oor. De 36-jarige Braziliaanse - met een Nederlandse moeder - is met haar dochter op een boot en geniet van de ondergaande zon. Verstappen was er als de kippen bij om een like achter te laten.

De volgers van Piquet vonden het ook geweldig. 'Zo moeder, zo dochter', schreef iemand. 'Ze groeit zó snel', valt iemand anders op. En weer een derde valt op dat de dochter van drievoudig wereldkampioen Formule 1 Nelson Piquet en de kleine Lily matchende kleding dragen.

Aanwezig bij onverwachts succes

Piquet was begin september aanwezig bij de Grand Prix van Italië, waar haar vriend verraste door de race te winnen. Verstappen had sinds 18 mei van dit jaar al geen race meer gewonnen, destijds overigens ook op Italiaanse bodem. Hij schreef toen de Grand Prix van Emilia-Romagna (Imola) op zijn naam.

De Braziliaanse vond het bijzonder dat Verstappens overwinning op Monza veel overeenkomsten had met die van haar vader in 1986. Dat deed Piquet sr. op hetzelfde circuit, in zijn Williams zat net als in de Red Bull van Verstappen een motor van Honda en ook werd de race net als afgelopen zondag op 7 september gehouden. Al met al was het voor Kelly een 'perfect weekend'.

Uitstapje naar andere sport

Piquet genoot in de tussentijd van een uitstapje naar een andere sport. Eerder deze week stond zij op de padelbaan. Daar heeft ze een eigenzinnige reden voor. "De schattige outfits zijn mijn motivatie om te spelen", grapt Piquet in het bijschrift onder de foto's. Ze ziet er dan ook stijlvol uit op de padelbaan in een volledig zwarte sportoutfit. Die bestaat uit een plooirokje, een sportbeha en een omhooggeknoopte blouse van het merk Alo.

Verstappen reist dit weekend af naar Bakoe voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het is nog niet bekend of zijn vriendin meereist om te kijken of hij zijn tweede overwinning op rij pakt.