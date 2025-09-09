F1-wereldkampioen Max Verstappen reed bij de grand prix op Monza ouderwets rond. De Red Bull-coureur greep op zaterdag pole position en kwam de dag erna bij de race als eerste over de streep. Zijn vriendin Kelly Piquet was aanwezig in Italië en deelt nu haar 'herinneringen aan een perfect weekend'.

Als vriendin van Verstappen en dochter van oud-wereldkampioen Nelson Piquet gaan voor Kelly Piquet uiteraard alle deuren open in de paddock. Daardoor zien we op haar foto's plekken die wat minder vaak in beeld komen op tv. Achter de schermen op Monza poseert ze met vriendinnen, in haar uppie of samen met Verstappen, al dat niet zoenend na het grote succes.

Stralen

Het stijlicoon kwam uiteraard niet onvoorbereid en in een joggingbroek naar het circuit. Ze heeft zich als altijd stijlvol aangekleed, waarbij ze ook wat hulp kreeg. Ze tagt enkele namen in haar post en bedankt de mensen "die ervoor zorgen dat ik straal" en "voor de prachtige sieraden".

Toeval

Het viel Piquet op dat de zege van 'haar' Verstappen veel overeenkomsten had met een vroegere zege van haar vader. Verstappen kwam op 7 september op het circuit van Monza als eerste over de streep in zijn Red Bull, die wordt aangestuurd door een motor van leverancier Honda. Dat was op zichzelf al bijzonder, want de afgelopen tijd was McLaren erg dominant in de Formule 1 en deze keer waren de rollen totaal omgedraaid. Verstappen kwam met een voorsprong van zo'n 20 seconden op Lando Norris en Oscar Piastri over de finish.

De zege van Verstappen bleek ook om een andere reden bijzonder en dat had had alles te maken met zijn schoonvader. In 1986 won Piquet namens Williams de GP van Italië. Dat deed hij op hetzelfde circuit, in zijn Williams zat net als in de Red Bull van Verstappen een motor van Honda en ook werd de race net als afgelopen zondag op 7 september gehouden. Een fanaccount van Nelson deelde dat bijzondere toeval op Instagram en dat zag ook Kelly. Zij vond de overeenkomst tussen haar geliefde en haar beroemde vader zo speciaal, dat ze het bericht vervolgens weer toonde aan haar ruim twee miljoen volgers.