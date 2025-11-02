Kelly Piquet kan op dit moment even geen genoeg krijgen van haar bijzondere jubileum met Max Verstappen. Het Braziliaanse model deelt haar liefde voor de viervoudig wereldkampioen Formule 1 met haar volgers op Instagram.

1 november was de dag dat Verstappen en Piquet een relatie kregen. Daarnaast kwamen ze er vorig jaar op die datum achter dat hun kindje een meisje zou zijn. Inmiddels is de kleine Lily geboren én is zij op 1 november precies een half jaar oud.

Piquet richt zich een dag later nog eens op haar vriend. In een bericht aan haar 2,1 miljoen volgers schrijft zij: 'Er zijn niet genoeg slides (op Instagram, red.) om alle beste momenten van onze vijf jaar in te passen. Dus hier is onze meest recente foto: we genieten van één van onze favoriete maaltijden, zijn onwijs blij en dromen van onze volgende vijftig jaar samen.'

'Happy wife, happy life'

'Happy wife, happy life', is een reactie die veel likes krijgt. De 36-jarige Piquet is op sociale media altijd enthousiast over haar relatie met de 28-jarige topcoureur. Regelmatig deelt zij foto's en video's van overwinningen of mooie races van Verstappen in haar stories.

Verstappen doet nog altijd volop mee om het kampioenschap in de Formule 1. Hij heeft het alleen niet in eigen hand: de McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri staan 36 en 35 punten voor hem in het klassement. Er zijn nog vier races te gaan dit seizoen.

'Regenboogbaby'

Zaterdag vierde het koppel niet alleen dat Lily exact zes maanden oud is, maar ook dat ze op deze dag het geslacht van Lily ontdekten. 'Een jaar geleden ontdekten wij dat onze regenboogbaby een dochter zou zijn', schrijft Piquet in haar verhaal op Instagram bij een foto van een blije Verstappen die een roze schoenzool toont vanuit zijn privéjet.

Op X merkt een gebruiker op dat er mogelijk een bijzondere betekenis achter 'regenboogbaby' schuilgaat. Volgens Google is een 'regenboogbaby' een term voor een kind dat geboren wordt nadat een gezin een miskraam heeft geleden. Dit is echter niet bevestigd door Piquet of Verstappen zelf.