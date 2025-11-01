Het is zaterdag een bijzondere dag voor Max Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet. Een jaar geleden kwamen ze erachter dat hun eerste kindje samen - dochter Lily - een meisje zou zijn. Dat is nog niet alles, want Lily is zaterdag ook precies zes maanden oud én het koppel is zaterdag precies vijf jaar samen.

Piquet beviel dit jaar van dochter Lily. Dat is het eerste kindje van Verstappen en Piquet samen. Al heeft Piquet ook een dochter - Penelope (6) - uit een eerdere relatie, van wie Verstappen dus bonusvader is. Zo had de coureur van Red Bull Racing al wat ervaring op kunnen doen met het vaderschap vóór de geboorte van dochter Lily.

Foto vanuit privéjet

Zaterdag viert het koppel niet alleen dat Lily exact zes maanden oud is, maar ook dat ze op deze dag het geslacht van Lily ontdekten. 'Een jaar geleden ontdekten wij dat onze regenboogbaby een dochter zou zijn', schrijft Piquet in haar verhaal op Instagram bij een foto van een blije Verstappen die een roze schoenzool toont vanuit zijn privéjet.

Op X merkt een gebruiker op dat er mogelijk een bijzondere betekenis achter 'regenboogbaby' schuilgaat. 'Volgens Google is een 'regenboogbaby' een term voor een kind dat geboren wordt nadat een gezin een miskraam heeft geleden. Dit is echter niet bevestigd door Piquet of Verstappen zelf.

i © Instagram: @kellypiquet

Zes maanden oud

Naast dat het koppel zaterdag viert dat ze op deze dag het geslacht van Lily ontdekten, is Lily op deze dag ook precies zes maanden oud. Lily kwam een half jaar geleden, vlak voor een raceweekend ter wereld. Een bijzondere dag in meerdere opzichten dus voor het beroemde koppel. 'Onze prinses is nu zes maanden oud', schrijft Piquet bij een foto van Lily, waarbij Lily's hoofdje bedekt is door een emoji van een hartje.

i Dochter Lily is zes maanden oud © Instagram: @kellypiquet

Jubileum

Tot slot hebben de twee tortelduifjes nóg iets te vieren: hun vijfjarig jubileum. Piquet en Verstappen zijn zaterdag precies vijf jaar samen en beleven dus een bijzondere dag vol hoogtepunten. Iets waar Piquet dan ook bij stilstaat. 'En we vieren ons vijfjarig jubileum', schrijft de Braziliaanse bij een derde foto; één van hen samen. 'Blijer kan ik niet zijn. Dankbaar voor zo veel zegeningen.'

i © Instagram: @kellypiquet

Succes in de familie Verstappen

Alsof er nog niet genoeg hoogtepunten waren, vond er zaterdag nog een bijzonder en vrolijk moment plaats binnen de familie Verstappen. Verstappens neefje Luka, de zoon van zijn zusje Victoria, heeft namelijk zijn zwemdiploma gehaald.