Voor Max Verstappen werd de Grand Prix van Groot-Brittannië niet wat hij ervan gehoopt had. De Nederlander spinde tijdens een safety car en zag daardoor zijn rivalen nog verder uitlopen in de strijd om de wereldtitel. Het zal ongetwijfeld een teleurstelling zijn geweest voor vriendin Kelly Piquet, maar zij koestert een bijzonder moment met dochter Lily na afloop.

Verstappen verraste vriend en vijand door in een razendspannende kwalificatie de snelste te zijn, maar toen de buien begonnen te vallen tijdens de race was hij direct kansloos. De auto bleek niet op die omstandigheden afgesteld te zijn en bij de herstart na een safety car ging het helemaal mis. Verstappen lag op dat moment tweede, maar spinde en viel terug naar de elfde plaats.

Uiteindelijk wist Verstappen de schade nog relatief te beperken door als vijfde over de streep te komen, maar hij zag McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris desondanks nog verder uitlopen in de WK-stand waardoor een vijfde wereldtitel op rij nu echt uit zicht lijkt. "Het was echt een waardeloze wedstrijd", was de duidelijke conclusie van Verstappen na afloop.

'Er is geen beter gevoel'

Piquet was niet van de partij op het circuit van Silverstone, maar zal zijn verrichtingen ongetwijfeld ook hebben gevolgd vanuit hun huis in Monte Carlo. Zij deelde enkele uren na de race een bijzondere foto op haar Instagram met dochter Lily.

De Braziliaanse laat zien dat ze borstvoeding geeft aan het kleine meisje en dat is iets wat Piquet enorm koestert. "Er is geen beter gevoel", schrijft ze bij haar bericht op het sociale medium.

GP van België

Verstappen heeft een ontzettend druk leven waarbij hij de hele wereld rondvliegt, maar de komende periode kan hij zowaar flink wat tijd besteden met zijn vriendin en zijn pasgeboren dochtertje. De Nederlander hoeft namelijk pas aan het einde van de maand weer in actie te komen bij de Grand Prix van België. Dan wacht Verstappen een soort thuisrace, want hij is in de Belgische plaats Hasselt geboren en ook zijn moeder komt uit dat land.

De viervoudig wereldkampioen hoopt dan met de steun van een heleboel Nederlanders weer wat beter voor de dag te komen. De hoop op een nieuwe titel lijkt hij precies halverwege het seizoen inmiddels op te hebben gegeven. Verstappen staat 69 punten achter Piastri en heeft er 61 minder dan Norris.