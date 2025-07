Max Verstappen kende zondag een zware middag tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. Ondanks zijn poleposition kwam de Nederlander nooit echt in zijn ritme en moest hij knokken om in de top vijf te blijven. De combinatie van zware regenval, een lastige te besturen auto en chaotische situaties op de baan maakten het hem bijzonder lastig.

Na afloop was Verstappen openhartig en gefrustreerd over zijn optreden. "Het was niet makkelijk, vanaf het begin hadden we geen goede pace. Overstuur, onderstuur, de auto was echt…", begon hij tegenover Viaplay. "Ik moest echt het stuur vasthouden, anders ging het vaak mis. Alles werkte gewoon niet goed. Het was echt een waardeloze wedstrijd."

De wereldkampioen wees vooral op het gebrek aan grip in de lastige weersomstandigheden als oorzaak van zijn problemen. "Aan de voorkant had ik ook weinig grip, alles voelde heel 'aan-uit' aan. Dat wil je absoluut niet met dit weer. We wisten dat het moeilijk zou worden, maar zo extreem had ik niet verwacht", geeft Verstappen toe.

Chaos achter safety car

Een opvallend moment in de race was het incident tussen Oscar Piastri en Verstappen tijdens een herstart achter de safety car. Piastri remde plotseling fors af, waardoor Verstappen moest uitwijken. De stewards legden Piastri daarop een tijdstraf van tien seconden op, omdat het remmen tijdens een herstart niet is toegestaan. "Dat is me al vaker overkomen dat anderen ineens remmen", ging Verstappen in op het incident in opvolging van het moment met George Russell in Canada.

"Pas na de race hoorde ik dat hij tien seconden straf kreeg. Dat is wel heel extreem, maar ja, ik maak de regels niet", klinkt Verstappen duidelijk. Piastri zelf was na afloop zichtbaar geïrriteerd. "Ik ga er niet veel over zeggen, want dan breng ik mezelf in de problemen. Je mag blijkbaar niet meer remmen onder de safety car, maar ik wil er niet teveel over praten", zei hij kortaf.

Verstappen spint in Stowe, maar prijst vriend Hülkenberg

Kort na de opmerkelijke herstart ging Verstappen in de fout en spinde hij in de bocht van Stowe. "Ik weet het niet precies wat er misging. Ik gaf vol gas en ineens verloor ik de controle. De balans van de auto was gewoon ver te zoeken", gaf hij toe. Door die spin verloor hij kostbare tijd en plekken, waardoor hij zich opnieuw moest terugvechten in de race.

Toch was er ook een lichtpuntje voor Verstappen op deze lastige dag: zijn goede vriend Nico Hülkenberg behaalde zijn allereerste podium in de Formule 1. "Ja, dat is echt top", zei Verstappen met een glimlach. "Dat is het positieve van de dag. Ik ben heel blij voor hem, hij verdient het echt om eindelijk op het podium te staan."