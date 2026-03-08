Terwijl Max Verstappen een zware seizoensstart beleefde in de Formule 1, verscheen zijn vriendin Kelly Piquet op een heel andere plek in de schijnwerpers. Het Braziliaanse model dook namelijk op tijdens een diner in Parijs met een wereldberoemde actrice.

Die actrice bleek niemand minder dan Sofía Vergara. De Colombiaanse ster, onder meer bekend van de populaire komedieserie Modern Family, deelde meerdere foto's van haar verblijf in de Franse hoofdstad op Instagram. Daarbij plaatste ze een opvallende boodschap: "Triest om Parijs te verlaten om zoveel redenen."

Kelly Piquet duikt op met wereldberoemde actrice

Op een van de beelden is Piquet te zien tijdens een etentje met de wereldberoemde actrice. Vergara behoort al jaren tot de bekendste gezichten van Hollywood. Voor haar rol als Gloria Delgado-Pritchett in Modern Family werd ze meerdere keren genomineerd voor zowel een Emmy Award als een Golden Globe.

Opvallend genoeg werd Vergara eerder nog gelinkt aan een andere Formule 1-coureur. Vorig jaar gingen er geruchten dat ze een date had met Lewis Hamilton. Volgens Amerikaanse media zouden de twee tijdens een lunch in New York erg flirterig met elkaar zijn geweest, maar van die mogelijke romance lijkt inmiddels weinig over. Bronnen meldden later dat het contact verwaterde en dat de actrice zich zelfs enigszins in de steek gelaten voelde, terwijl Hamilton zich vooral op zijn carrière bij Ferrari zou richten.

Max Verstappen zet fraaie inhaalrace neer zonder Kelly Piquet aan zijn zijde

Voor Piquet komt het uitstapje op een opvallend moment. Haar partner Verstappen kende namelijk een bijzonder lastig raceweekend tijdens de seizoensopener van de Formule 1 in Melbourne. De Nederlander moest na een crash in de kwalificatie vanaf de twintigste startplek beginnen.

In de race vocht de viervoudig wereldkampioen zich nog knap naar voren. Uiteindelijk eindigde Verstappen als zesde, maar echt tevreden was hij allerminst. Vooral over de nieuwe regels en het batterijmanagement was hij kritisch. Volgens Verstappen zorgt dat soms voor chaotische situaties op de baan. "Het is een beetje chaos, soms lijkt het net Mario Kart", zei hij na afloop.

Dochter Lily

Ondertussen speelt er ook buiten het circuit genoeg in het leven van Verstappen en Piquet. Het stel werd vorig jaar voor het eerst samen ouder, toen hun dochter Lily werd geboren. Voor Piquet was het haar tweede kindje, nadat ze eerder al een dochter kreeg uit haar relatie met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat.

Die geboorte leverde zelfs nog een grappig moment op tussen de twee. In de Viaplay-documentaire New Ground vertelde Verstappen dat hij tijdens de bevalling 'bijna' moest huilen. Piquet kon zich daar niet helemaal in vinden en reageerde lachend op Instagram: "Wat zeg jij nou, je was aan het huilen als een baby op het moment dat ze eruit kwam." Daarmee liet ze haar partner op speelse wijze even weten hoe het volgens haar écht ging.