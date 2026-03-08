Max Verstappen begon de Grand Prix van Australië vanaf de twintigste startplek na zijn crash in de kwalificatie, maar knokte zich uiteindelijk knap naar de zesde plaats. De indrukwekkende inhaalrace van de Nederlander bleef ook in het buitenland niet onopgemerkt. Verschillende internationale media spreken van een 'typische comeback' van de Red Bull-coureur, al zien ze ook dat hij voorlopig nog niet kan meedoen om de overwinning.

In België werd de sterke inhaalrace van Verstappen nadrukkelijk belicht. Het Laatste Nieuws zag hoe er vooraan vooral naar Mercedes en Ferrari werd gekeken, terwijl Verstappen zich van achteruit naar voren werkte. "Regerend wereldkampioen Lando Norris voerde in de achterhoede een beklijvend en spectaculair gevecht met Max Verstappen, maar uiteindelijk slaagde de McLaren-rijder erin om Max én zijn Red Bull achter zich te laten."

De Nederlander kwam in de slotfase nog in de buurt van Norris, maar slaagde er niet in om de McLaren-coureur voorbij te gaan en moest uiteindelijk genoegen nemen met de zesde plaats. Toch kon hij zich volgens de Belgische krant na zijn opmars vanaf P20 troosten met een individuele prijs. "Die laatste kon zich, na een inhaalrace vanop de 20ste plaats, wel troosten met het 'Driver of the Day'-predikaat."

'Max Verstappen leverde een typische, vastberaden comeback af'

Ook in Groot-Brittannië viel de sterke race van Verstappen op. The Guardian sprak van een 'typische comeback' van de Nederlander. "Max Verstappen leverde een typische, vastberaden comeback af door vanaf de 20e startpositie de zesde plaats voor Red Bull te bemachtigen." Daarbij wees de Britse krant ook op het sterke debuut van rookie Arvid Lindblad, die als achtste direct punten pakte bij zijn eerste Formule 1-race namens Racing Bulls.

De BBC benadrukte eveneens het resultaat van Verstappen. "Achter de top drie eindigt Lewis Hamilton als vierde na zich als zevende te hebben gekwalificeerd, wereldkampioen Lando Norris wordt vijfde en Max Verstappen, die gisteren door zijn crash geen tijd kon neerzetten in de kwalificatie, wist zich via een achterstand naar de zesde plaats te werken."

'Met een betere startpositie had hij op het podium gestaan'

In Duitsland lag de nadruk vooral op wat er mogelijk was geweest met een betere startpositie. BILD zag hoe Verstappen zich al snel richting de punten werkte na zijn start vanaf P20. "Verstappen baande zich een weg door het veld in zijn Red Bull en eindigde als zesde na vanaf de twintigste startpositie te zijn gestart", schreef de krant.

Volgens het Duitse medium had er mogelijk zelfs meer ingezeten voor de viervoudig wereldkampioen. "Met een betere startpositie had hij op het podium gestaan. Ik durf te wedden dat als de Nederlander dat voor elkaar had gekregen, hij veel minder reden tot klagen zou hebben gehad."

Ook in Spanje werd de race van Verstappen benoemd. Marca zag hoe de Nederlander zich na zijn lastige uitgangspositie knap in de punten reed. "Hij startte vanaf de achterkant van de grid, maar wist zich terug te vechten naar de zesde plaats", schreef de sportkrant.