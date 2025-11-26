Waar Max Verstappen momenteel weer volledig in de race is voor het F1-wereldkampioenschap, is zijn geliefde Kelly Piquet druk bezig met andere zaken. Zo bracht ze op maandag haar tijd door met de ex-vriendin van een oud-Ajacied.

Piquet reist geregeld de hele wereld over voor haar werkzaamheden als model. Zo woonde de Braziliaanse vorige week woensdag een evenement bij van horlogemerk Audemars Piquet, een bedrijf waar het model al lange tijd mee samenwerkt. Daar liep ze niemand minder dan Zlatan Ibrahimovic en zanger John Mayer tegen het lijf.

Op maandag bracht Piquet haar tijd door met een andere bekende: Rose Bertram, een Belgisch model en de ex van oud-Ajacied Gregory van der Wiel. Beide dames plaatsten een foto hiervan van op hun Instagram-story. Waar de Belgische 1,1 miljoen volgers op het platform heeft, telt het account van de Braziliaanse het dubbele: 2,2 miljoen. Ook de nieuwe vlam van Bertram, de Franse zakenman genaamd Samy Ould Kaddour, was aanwezig bij het onderonsje.

i Bertrams en Piquet. @kellypiquet op Instagram.

Acht jaar samen en twee kinderen

Van der Wiel en Bertram kregen twee kinderen en waren acht jaar samen, tot ze in 2022 de stekker uit hun relatie trokken. Heel even leek het erop dat de twee weer bij elkaar waren, nadat ze in 2023 samen werden gespot op Ibiza. Tot een verzoening kwam het echter niet, want de oud-voetballer en model hebben beiden nu een nieuwe relatie.

Gregory van der Wiel

De inmiddels 37-jarige Van der Wiel stopte als jonge dertiger al met voetbal. Na goede tijden bij Ajax en PSG kwam zijn carrière op een zijspoor terecht via Fenerbahce, Cagliari en Toronto FC. In Canada speelde hij zijn laatste officiële wedstrijd. De geboren Amsterdammer kwam daarnaast ook 46 keer uit voor het Nederlands elftal, waaronder in de verloren WK finale tegen Spanje in 2010.

Reageer en praat mee!