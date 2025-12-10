Het was 7 december een bijzondere dag voor Kelly Piquet. Het Braziliaanse model zag haar vriend Max Verstappen de vijfde wereldtitel mislopen op haar verjaardag. Ze moet nu nog altijd bijkomen van alle berichtjes en cadeautjes die ze heeft ontvangen.

'Ik voel alle liefde', schrijft Piquet op Instagram. De dochter van drievoudig wereldkampioen Formule 1 Nelson Piquet is afgelopen weekend 37 jaar geworden. 'Bedankt voor alle belletjes en berichtjes, ik ben nog altijd bezig met terugluisteren.' Op de bijgevoegde foto zijn liefst zes boeketten te zien die zij heeft ontvangen.

Piquet was afgelopen weekend bij haar partner aanwezig in Abu Dhabi. Verstappen won de race, maar zag Lando Norris niet buiten het podium eindigen (hij werd derde). De Brit werd zodoende op twee punten verschil van de Nederlander wereldkampioen. Voor Verstappen was het zijn vijfde wereldtitel op rij geweest.

'Wees niet teleurgesteld'

Ondanks het mislopen van het wereldkampioenschap baalde Verstappen niet. Hij vond het namelijk al een cadeautje dat de coureurs van McLaren het niet eerder hebben afgemaakt. De Red Bull-coureur zei na de race: "Dank jullie allemaal met de comeback in de tweede helft van het seizoen. Daar kunnen we heel erg trots op zijn. Wees niet teleurgesteld, dat ben ik ook zeker niet. Ik ben trots op iedereen dat we nooit hebben opgegeven."

Verstappen geniet nu van zijn eerste vrije dagen en kreeg aan het begin van zijn vakantie direct opvallend nieuws: Helmut Marko vertrekt als adviseur bij Red Bull Racing. De twee hadden een uitstekende band.

Baby Lily

Piquet had ook haar dochter Penelope meegenomen naar de allesbeslissende race. Zij kreeg de 6-jarige P met voormalig coureur Daniil Kvyat, maar de kleine Piquet is de afgelopen jaren alleen nog maar gezien met Verstappen. De F1-piloot heeft sinds dit jaar ook een dochter met zijn vriendin: Lily.