Max Verstappen staat stil bij een emotioneel afscheid bij Red Bull Racing. Zijn vertrouweling Helmut Marko vertrekt per direct. De Nederlander deelt mooie woorden voor de 82-jarige op Instagram.

Topadviseur Marko vertrekt na ruim twintig jaar bij Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal won in die tijd acht wereldtitels, vier met Sebastian Vettel en vier met Verstappen, en zes constructeurstitels.

Marko is een vertrouweling van Verstappen. Hij haalde de Limburger op 16-jarige leeftijd naar de Formule 1. De twee hebben dan ook een bijzondere band. De coureur schreef mooie woorden voor Marko op sociale media. "Bedankt, Helmut. We hebben samen alles bereikt waar we ooit van droomden. Ik ben voor eeuwig dankbaar voor je vertrouwen in mij." Verstappen heeft al gezegd dat hij in 2026 bij de Formule 1-renstal blijft.

Marko gaf afgelopen weekend na de Grote Prijs van Abu Dhabi, waarin Verstappen zijn wereldtitel kwijtraakte, al aan dat hij ging nadenken over zijn toekomst. "Ik zal erover in gesprek gaan en dan zie ik wat ik doe. Ik moet er een nacht over slapen", zei de Oostenrijker. De Britse krant The Telegraph kwam maandag op basis van bronnen al met het nieuws dat Marko zou vertrekken.

'Diep geraakt'

Marko laat weten dat hij "diep was geraakt" door het kwijtraken van de wereldtitel van Verstappen aan McLaren-coureur Lando Norris. "Het heeft mij duidelijk gemaakt dat nu het juiste moment is voor mij om dit zeer lange, intense en succesvolle hoofdstuk af te sluiten", reageert de Oostenrijker.

Marko hield zich vooral bezig met de ontdekking, ontwikkeling en selectie van jonge coureurs, voor zowel Red Bull als zusterteam Racing Bulls. Zeven van de twintig Formule 1-coureurs van afgelopen seizoen maakten deel uit van het juniorenprogramma van Red Bull: Verstappen, Alex Albon, Carlos Sainz, Isack Hadjar, Liam Lawson, Yuki Tsunoda en Pierre Gasly.

