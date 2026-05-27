Kelly Piquet is zelf een superster, maar de Braziliaanse vriendin van Max Verstappen veranderde deze week voor even in een 'fangirl'. Het model bezocht een concert in Milaan en hield het daarbij niet droog.

De vriendin van Verstappen bezocht een concert van de populaire popster Olivia Dean. Zij is bekend van nummers als Man I Need, So Easy (To Fall In Love) en Rein Me In. Op Spotify heeft de Britse bijna 57 miljoen luisteraars per maand. Piquet is dus ook fan, zo blijkt nu.

Het Braziliaanse model bezocht een concert uit de Art of Loving Live-tour in de Fiera Milano Live. Eerder trad Olivia Dean al op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Eigenlijk zou Piquet naar de muziek van de Britse zangeres luisteren in het openluchttheater Carroponte in Sesto San Giovanni. Maar het concert werd verplaatst naar een andere locatie.

Tranen bij Kelly Piquet

Als echte influencer betaamt, deelde Piquet gretig beelden op haar Instagram Story. "Ik was hier veel te enthousiast over", plaatste ze bij een foto van haar ticket. Ook maakte ze een video van Olivia Dean die het nummer Nice To Eacht Other zong. Dat maakte veel los bij de vriendin van Verstappen. "De tranen stroomden over mijn gezicht", gaf ze ruiterlijk toe.

Piquet wijdde er ook een post aan op Instagram. "Het live optreden van Olivia Dean zal je veranderen", schreef ze bij een reeks foto's en video's van het concert. De Braziliaanse werd ook nog in een speciale outfit gestoken door het kledingmerk Nati Vozza.

Vrij weekeinde

Kelly Piquet was onlangs alleen met haar dochters Penelope en Lily. Haar vriend Max Verstappen verbleef namelijk in Canada voor de grand prix aldaar. De Nederlander vocht mooie duels uit met Lewis Hamilton en belandde voor het eerst dit seizoen op het podium. Verstappen keerde huiswaarts met P3. Komend weekeinde wordt er niet geracet in de Formule 1, pas op 7 juni is de volgende grand prix. Dan rijdt Verstappen in Monaco een thuiswedstrijd.

