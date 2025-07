Waar Lewis Hamilton zich regelmatig uitspreekt over maatschappelijke zaken doet Max Verstappen dat eigenlijk nooit. Toch kwam er dit weekend een duidelijke mening vanuit zijn omgeving, want vriendin Kelly Piquet liet zich uit over een heel beladen onderwerp.

Piquet is een fervent gebruiker van sociale media, maar meestal houdt ze het dan bij luchtige berichten. Ze deelt regelmatig foto's met haar dochter Penelope, maar ook van haar jongste kindje Lily die ze samen met Verstappen kreeg. Deze keer besloot ze echter om toch een wat groter maatschappelijk onderwerp aan te snijden.

De Braziliaanse deelde op haar Instagram een filmpje van het medium Al Jazeera, dat grotendeels gefinancieerd wordt door de overheid van Qatar. In de video vertelt een overlevende van de holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog over hoe hij kijkt naar de hongersnood die er op dit moment is in Gaza. Het leger van Israël heeft daar op dit moment het voor het zeggen en krijgt internationaal veel kritiek vanwege het feit dat er weinig humanitaire hulp zou worden toegelaten.

'Gebrek aan menselijkheid'

Piquet plaatst de video in haar story en citeert de uitspraken van de man: "Auschwitz en Gaza zijn niet één op één te vergelijken, maar de wreedheid, het gebrek aan menselijkheid en het opzettelijke leed dat wordt veroorzaakt, heeft dezelfde energie."

De Braziliaanse deelt vervolgens ook nog eens quote van één van de hulpverleners die door de humanitaire organisatie Save the Children op Instagram wordt geplaatst. 'Kinderen vertellen aan hun ouders dat ze naar de hemel willen, omdat daar tenminste wel eten is', valt er te lezen.

i Het bericht dat Piquet op haar Instagram deelt. © Instagram / Kelly Piquet

Gary Lineker

In de sportwereld zijn er meerdere mensen geweest die zich uit hebben gesproken over de situatie in Gaza, maar dat heeft ook weleens verregaande gevolgen. Het kostte oud-topvoetballer Gary Lineker zelfs zijn baan bij de BBC als presentator van Match of the Day. Hij deelde een video afkomstig van de anti-Joodse groep ‘Palestine Lobby’. In de video werd ook een rat-emoji gebruikt, iets wat historisch gezien slecht valt bij de Joodse gemeenschap.

Dat kwam Lineker dan ook op veel kritiek te staan en ondanks dat hij zijn excuses aanbood, besloot de BBC om de samenwerking stop te zetten. De Engelsman zou sowieso al stoppen met zijn rol als presentator bij het programma met alle samenvattingen uit de Premier League, maar mag door zijn ontslag ook niet naar het WK voetbal van 2026 namens de omroep.