Vrijdag was een speciale dag voor Kelly Piquet en haar familie. Haar broer vierde namelijk zijn 40e verjaardag. De voormalig Formule 1-coureur werd op Instagram in het zonnetje gezet door de vriendin van Max Verstappen.

De 36-jarige Piquet komt uit een grote racefamilie. Haar vader is oud-coureur Nelson Piquet, drievoudig wereldkampioen in de Formule 1. De jarige broer van Kelly, Nelson Jr, was een ook behoorlijke autocoureur in de Formule 1. In 2008 was hij betrokken bij de Crashgate, waarin hem werd gevraagd opzettelijk te crashen. Dit deed hij, waardoor teamgenoot Fernando Alonso namens Renault de race kon winnen.

Kelly en Nelson Jr hebben dezelfde Nederlandse moeder: Sylvia Tamsma. Ze hebben ook nog een zus: Julia (33). Daarnaast hebben zij nog een aantal halfbroers. Nelson senior kreeg kinderen met vier verschillende vrouwen. De oudste is Geraldo (47), die de oud-coureur met zijn eerste vrouw kreeg. Na zijn eerste zoon met Tamsma volgde Laszlo (36), zijn moeder is Katherin Valentin. Enkele maanden later werd Kelly geboren. Zij is weer de dochter van Tamsma, net als Julia (32). Met zijn huidige vrouw kreeg Nelson nog twee zoons: Pedro (26) en Marco (25).

'Beste oom'

De familie is inmiddels ook uitgebreid met en nieuwe generatie. Kelly kreeg in 2019 een dochter met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat. Penelope is inmiddels 6 jaar oud. In april kreeg ze opnieuw een dochtertje met Verstappen: Lily. Voor de Nederlander is het zijn eerste kind.

Penelope en Lily hebben ook een goede band met Nelson Jr. Dat schrijft Kelly in een liefdevol bericht op Instagram. "Fijne verjaardag aan de beste oom", is de tekst bij een foto van Nelson met haar twee dochters. "Dit jaar krijg je eindelijk je eigen prinses nadat je al wat hebt geoefend. We houden van je."

Nelson Jr verwacht zelf ook een dochter met zijn vrouw Patsy Zurita Piquet. Het stel trouwde in 2023.

GP van België

Dit weekend heeft Piquet nog meer te vieren. Verstappen won zaterdag namelijk de sprintrace tijdens de Grand Prix van België. De viervoudig wereldkampioen starte in zijn Red Bull vanaf P2. Hij was te sterk voor de McLaren van Oscar Piastri, die vanaf poleposition startte en liet ook Lando Norris achter zich.