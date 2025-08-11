Kelly Piquet heeft hartverwarmende foto's gedeeld van haar vader Nelson Piquet. De vriendin van Formule 1-coureur Max Verstappen viert 'Dia dos Pais', oftewel Vaderdag in Brazilië. Ook haar nieuwe dochtertje komt in beeld.

Piquet en Verstappen genieten van de (korte) zomerstop in de Formule 1. Alle coureurs, teams én vriendinnen hebben eindelijk tijd om even tot rust te komen. Het wereldberoemde liefdeskoppel brengt hun tijd door in het zonnige Portugal, waar ze een intieme foto deelde. Volgens Daily Mail hebben ze daar een stuk grond gekocht.

Vaderdag

Het reisje naar Portugal valt samen met de Braziliaanse Vaderdag, die op een andere dag valt in vergelijking met de rest van de wereld. Een speciaal moment voor Formule 1-legende Nelson Piquet, de vader van Kelly. De 72-jarige Braziliaan werd drie keer wereldkampioen in de koningsklasse van de sport.

'Fijne Vaderdag', deelt Piquet in haar Instagram Stories. Ze plaats een foto van jaren terug, als jong meisje bezocht ze haar coureursvader. Maar Nelson is niet alleen vader, hij is ook opa. Volgens Kelly zelfs 'de beste opa ter wereld'. Ze plaatst een hartverwarmende foto van Nelson en Piquets dochters: Penelope (6) en Lily (0). Verstappen en Piquet verwelkomden eerder dit jaar hun dochtertje Lily, waar opa Nelson zichtbaar van geniet.

i Nelson Piquet en zijn kleindochers Penelope en Lily.

Zoon Nelson Piquet Jr. overtreft zijn zus met een professionele video, speciaal voor zijn vader. " Goede vader, weer een jaar, weer een Vaderdag, ik wilde je alleen maar zeggen dat ik heel veel van je hou", zegt hij in het Portugees. "Bedankt voor alles wat je voor ons allemaal doet. Je bent altijd een supervader geweest, mogen we je altijd heel trots maken."

GP Zandvoort

De zomerstop in de Formule 1 eindigt eind augustus. Dan staat de Grand Prix van Zandvoort op het programma. Op 31 augustus hoopt Verstappen op een goed resultaat in eigen land. In 2024 was Lando Norris de snelste in Zandvoort.