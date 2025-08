Een flinke tegenvaller voor Max Verstappen: bij de Grand Prix van Hongarije start de regerend F1-wereldkampioen vanaf P8. Meer kon de Nederlander er bij de kwalificatie van zaterdag niet uitpersen.

Na de matige vrije trainingen was het misschien geen verrassing meer dat de Red Bull op de Hungaroring niet vooruit te branden was.

En het bleek dus niet zo dat Red Bull tijdens die trainingen iets aan het finetunen was om daarvan te profiteren bij de kwalificatie. Het zit momenteel simpelweg erg tegen bij het team, wat ook blijkt uit de dramatische kwalificatie van Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanse coureur overleefde Q1 niet eens.

'Niks te melden'

Bij Viaplay gaf Verstappen een interview waar de moedeloosheid vanaf droop. "Alle sessies waren lastig", zei hij over de laatste twee dagen.

"Het is elke ronde zo dat het lijkt of ik op ijs rijd. De kwalifciatie was weer hetzelfde. Het is nog steeds slecht. Ik had geen grip aan de achterkant en ook veel onderstuur. Niks werkt. Het was gewoon slecht. Het gaat het hele weekend al niet, dus het is geen verrassing. Ik heb verder niet zoveel te melden."

Klagende Verstappen

Verstappen klaagde tijdens de vrije trainingen over een gebrek aan grip en balans van zijn Red Bull. Hij kwam vrijdag niet verder dan de negende en veertiende tijd. Verstappen reed tijdens de derde vrije training op zaterdag de twaalfde tijd.Tijdens de kwalificatie waren de problemen niet verholpen. "Ik heb geen grip", herhaalde Verstappen tijdens de kwalificatie via zijn boordradio. "Het lijkt wel alsof ik op ijs rij."

Piastri won de Grote Prijs van Hongarije vorig jaar. Dat was de eerste overwinning in de Formule 1 voor de huidige leider in het WK-klassement. Verstappen was in 2022 en in 2023 de snelste op de Hungaroring.

Grand Prix van Hongarije

De Hungaroring staat voor de veertigste keer op de kalender van de Formule 1. Vorig jaar ging Oscar Piastri er met de zege vandoor. Ook dit jaar is de huidige nummer 1 een van de favorieten samen met teamgenoot Lando Norris. Verstappen kende vorig jaar een teleurstellende race. Hij eindigde als vijfde. Zondag 3 augustus om 15.00 uur start race.