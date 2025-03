Kersverse ouders Justin Kluivert en Shanna Taihuttu op roze wolk: voetballer pakt uit met romantisch gebaar

Justin Kluivert en zijn vrouw Shanna Taihuttu leven nog steeds op een roze wolk sinds de geboorte van hun dochtertje Giselle. Dat is te zien op hun sociale media. De twee hebben woensdag weer iets te vieren.

Shanna is namelijk jarig en dat laat de aanvaller van AFC Bournemouth niet zomaar voorbij gaan. Hij haalde alles uit de kast om er een onvergetelijke dag van te maken. "Gefeliciteerd, mijn liefde", schrijft Kluivert bij een foto op Instagram.

Daarop is te zien dat het huis van het stel vol hangt met roze ballonnen. Ook ligt er een grote bos rozen op tafel in dezelfde kleur. Bij een verjaardag hoort natuurlijk ook taart, dus dat heeft Kluivert ook voor zijn vrouw geregeld.

De twee zijn nog steeds dolgelukkig met elkaar. "Ik ben echt verliefd, ik vind het heel mooi”, zei de 25-jarige voetballer ooit in gesprek met Sportnieuws.nl. Hij deed Taihuttu vorig jaar een huwelijksaanzoek tijdens een vakantie op de Malediven. Inmiddels zijn de twee getrouwd en trotse ouders van hun eerste kind.

Voetbalfamilie

De dochter van Kluivert komt in een ware voetbalfamilie terecht. Opa Patrick Kluivert speelde voor onder meer Ajax, Barcelona en het Nederlands elftal, terwijl ooms Quincy (27), Ruben (23) en Shane (17) ook aardig tegen een balletje kunnen trappen. De jongste Kluivert voetbalt in de jeugd van Barcelona.

Peperduur cadeau

Dochtertje Giselle werd op 10 februari geboren. Ook toen was het huis in het roze versierd. Taihuttu kreeg bovendien een groot cadeau: een tas van Hermès in haar lievelingskleur. Het gaat om de populaire Birkin bag, die ruim 20.000 euro kost.

Shanna houdt de tas niet alleen voor zichzelf. "Ooit zal dit Giselle's verjaardagscadeau zijn", schrijft ze op TikTok.

Premier League-seizoen

Het rooskleurige leven van Kluivert buiten het veld lijkt ook een positieve invloed te hebben op zijn spel bij Bournemouth. De Nederlander blinkt dit seizoen uit in de Premier League. In januari werd hij dan ook uitgeroepen tot speler van de maand in de Engelse competitie.

De club staat op dit moment negende op de ranglijst. Bournemouth speelt zaterdag een thuiswedstrijd tegen Brentford.

