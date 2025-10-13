Een doodgewone dag kreeg voor Rico Verhoeven ineens een verrassende wending. De kickbokskampioen belde cabaretier Jandino Asporaat, maar dat telefoontje liep al snel compleet uit de hand en zorgde voor één van de grappigste momenten die hij in tijden meemaakte.

In een video die Asporaat op Instagram deelde, is te zien hoe Verhoeven tijdens een FaceTime-gesprek niet meer bijkomt van het lachen. Wat Verhoeven niet wist: Asporaat had zich nét vermomd als zijn beroemde typetje Judeska en die greep natuurlijk meteen de kans om het gesprek over te nemen.

Een onschuldig belletje loopt volledig uit de hand

"Rico ging me facetimen, maar tot zijn grote verrassing nam Judeska op", schreef Asporaat lachend bij de beelden op zijn Instagramstory. De Glory-kampioen was duidelijk niet voorbereid op de plotselinge verschijning van het typetje en hield het niet meer droog.

"Op een gegeven moment vertelde hij dat hij zich moest gaan scheren", legt Asporaat uit, doelend op het moment waarop Verhoeven lachend zijn baard liet zien. "Toen liet Judeska zien waar zíj ook nog moest scheren", vervolgt hij, terwijl het typetje met een knipoog haar rok optilde. Het zorgde ervoor dat Verhoeven niet meer bij kwam van het lachen.

i Rico Verhoeven komt niet meer bij van het lachen tijdens facetime-gesprek met Jandino Asporaat, beter bekend als Judeska. ©Getty Images

Nieuwe uitdaging wacht in de ring

Maar terwijl Verhoeven zijn lach nog niet te boven is, wacht hem in de ring mogelijk snel weer een serieuze uitdaging. Bij Glory 104 riep kersvers lightheavyweight-kampioen Tarik Khbabez hem vrijdag namelijk openlijk uit tot zijn volgende droomtegenstander.

Khbabez wil revanche tegen Verhoeven

Als Khbabez gevraagd wordt of hij liever zijn titel in de lightheavyweight-divisie verdedigt of een poging wil wagen om zwaargewichtkampioen Verhoeven te onttronen, is zijn antwoord duidelijk. "Ik zou liever tegen Rico willen vechten. Ik ken Rico al heel lang, ik denk al meer dan vijftien jaar. Hij sparde altijd bij ons in de sportschool, dus we delen een lange geschiedenis."

"We hebben tegenover elkaar gestaan in het toernooi", gaat hij verder. "Maar toen had Levi Rigters het mij heel zwaar gemaakt. Ik had mijn hand gebroken in de eerste ronde en kon daardoor eigenlijk niet meer het gevecht aangaan met Verhoeven. Ik zou dat zeker nog een keer willen doen."