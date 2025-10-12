Glory 104 leverde zaterdagavond een hoop spektakel op en niet allemaal positief. Topvechter Ilias Hammouche ging volledig door het lint in zijn partij tegen Sergej Braun en liep zelfs tegen een diskwalificatie aan. Na een nachtje geslapen te hebben komt hij tot inkeer en biedt hij zijn excuses aan.

De Marokkaanse kickbokser kreeg in Rotterdam Ahoy een flinke trap te verwerken van zijn tegenstander. Hij wankelde even en viel op de grond. De scheidsrechter zag er een knockdown in en gaf Hammouche acht tellen. Dat leidde bij de vechter tot een woede-uitbarsting. Hij leek aan te willen geven dat hij gewoon uit balans was en viel, in plaats van dat dat nou echt door toedoen van zijn tegenstander was. Hij liep echter de acht tellen op en liep daardoor ook meteen achter de feiten aan. Hij ging echter dusdanig door het lint dat de beveiliging hem weg moest halen en hij gediskwalificeerd werd.

'Dit was mijn moment'

"Zaterdag ging het niet op de manier hoe ik het gewild had. Niet in het gevecht en niet in de manier hoe ik reageerde. De emoties kregen de overhand in het heetste moment van de strijd. Dat is niet hoe ik mezelf, mijn team of de sport wil vertegenwoordigen. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor wat er gebeurd is. Vechten draait altijd om discipline, niet alleen in de ring maar ook in het hoofd. Ik leer hiervan en ik werk eraan om sterker terug te komen. Iedere vechter krijgt met momenten te maken die hun karakter op de proef stellen. Dit was mijn moment. Ik neem het als een les en niet als een verlies", schrijft hij zondag op zijn Instagram.

Boodschap voor fans én haters

Hammouche toont zich kwetsbaar en heeft ook een boodschap voor zijn fans én zijn haters. "Ik ben dankbaar voor iedereen die nog steeds in mij gelooft. En zelfs voor de mensen die niet in mij geloven: ik hoor jullie. De reis gaat verder", sluit hij zijn spijtbetuiging af. Collega-topvechter Tayfun Ozcan steekt zijn vriend een hart onder de riem. "Broeder, we kennen jou. Jij bent een topmens, binnen en buiten de ring. Dit kan gebeuren; snel vergeten en door naar het volgende", schrijft hij. Toch is er ook kritiek van iemand anders: "Gebeurt nu wel te vaak, gedraag je", is de boodschap van iemand.

Eerder incident

Daarmee wordt gedoeld op een eerder incident. In februari 2025 vertoonde Hammouche ook al eens wangedrag tijdens een Glory-gevecht en kwam hij een dag later met een vergelijkbaar excuus.