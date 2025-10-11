Kickbokser Rico Verhoeven en zijn verloofde Naomy van Beem hebben vrijdagavond uitgebreid feest gevierd. Dat deelt het koppel op Instagram. Ze hadden een enorme verrassing in petto voor zoon Isaiah.

Isaiah is namelijk 18 jaar oud geworden. Hij is de zoon van Van Beem uit haar eerdere relatie. Rico heeft ook kinderen uit zijn vorige relatie met Jacky Duchenne: Mikayla, Jazlynn en Vince. "Je dacht toch niet dat we dit zomaar voorbij zouden laten gaan", schrijft Van Beem over de verjaardag van haar zoon op Instagram.

Ze hebben een groot feest georganiseerd, met een verjaardagstaart, discolampen, ballonnen en dj. Maar de grootste verrassing moest nog komen, namelijk het cadeau. Isaiah werd door Verhoeven met een blinddoek voor zijn ogen naar buiten geleid, waar het stond te wachten.

'Hij is in shock'

"Hij is in shock", schrijft Van Beem over de onthulling. Buiten stond namelijk een gloednieuwe auto voor hem klaar. Als Isaiah instapt en het geluid van de motor hoort, is hij helemaal blij. "O mijn god, dat geluid", schrijft zijn moeder. "Echt bijzonder dat we jou dit kunnen geven."

"Ik zie hoeveel het voor je betekent en zolang die dankbaarheid op je gezicht staat , weet ik dat het goed zit." Toch heeft Van Beem, die zelf werkt als personal trainer, getwijfeld over het cadeau. "Mijn ouders hebben me geleerd dat je hard moet werken voor alles wat je wil in het leven. En dat wil ik jou ook meegeven."

"Maar één ding is zeker: jij verdient dit. Wij werken hard en daarom mag jij ook genieten. We houden van je", besluit ze haar bericht.

Glory

Verhoeven kon vrolijk meefeesten. Hij hoeft namelijk niet in actie te komen tijdens Glory 104 op zaterdag. Dat bestaat uit een viermanstoernooi bij de zwaargewichten. Levi Rigters is één van de deelnemers. Hij strijdt in de halve finale tegen Asasdulla Nasipov, terwijl de andere halve eindstrijd tussen Sofian Laïdouni en Nabil Khachab gaat. Ook de finale staat die avond nog op het programma.

Voor de winnaar van het minitoernooi staat er een mooie beloning te wachten: een plek bij het achtmanstoernooi Last Heavyweight Standing in december. De winnaar van dit toernooi lijkt het in 2026 op te mogen nemen tegen Verhoeven, in een poging hem van de troon te stoten. Verhoeven is al ruim twaalf jaar de ongeslagen wereldkampioen bij de zwaargewichten.