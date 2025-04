Kinderen van schaatslegendes Ids Postma en Anni Friesinger beproeven hun geluk in een andere sport

Ids Postma en Anni Friesinger vormen al tientallen jaren een van de bekendste liefdeskoppels in de schaatswereld. De oud-toprijders hebben samen twee kinderen en die blinken ook uit op het ijs, maar dan in een hele andere sport.

Postma en Friesinger zijn al sinds het begin van deze eeuw samen en trouwden in 2009. Ze kregen in 2011 hun eerste kindje Josephine en drie jaar later kwam daar hun tweede dochter Elisabeth bij. Net als hun ouders timmeren ze op dit moment hard aan de weg in de sportwereld en dat doen ze net als de twee voormalig topschaatsers ook op het ijs. In schaatstempel Thialf zullen we ze echter niet snel zien.

Josephine en Elisabeth zijn namelijk getalenteerde ijshockeysters. Ze spelen allebei in de jeugd van Red Bull Salzburg, dat vooral bekend is van de gelijknamige voetbalclub. De Duitse, die tegenwoordig officieel de achternaam Friesinger-Postma draagt, deelde samen met haar man tijdens het paasweekend een kiekje vanaf de tribunes bij een wedstrijd van hun dochter. "Onze meiden en hun team aanmoedigen", schreef de oud-schaatsster bij het bericht op Instagram.

De dochters van de twee zijn niet de eerste kinderen van bekende sporters die voor een andere sport dan hun ouders kiezen. Zo besloot de zoon van tennislegendes Andre Agassi en Steffi Graf om te gaan honkballen en dat doet hij zeker niet onverdienstelijk.

Topschaatsers

Postma en Friesinger stonden allebei lange tijd aan de top in het schaatsen. De Nederlander won in 1998 goud op de 1000 meter tijdens de Olympische Winterspelen in Nagano en pakte toen ook zilver op de 1500 meter. Postma werd in 1997 en 1998 wereldkampioen allround en won ook driemaal goud op de WK afstanden.

Zijn Duitse vrouw won zelfs drie gouden medailles op de Spelen en dat deed ze tijdens drie opeenvolgende edities. Friesinger won in 2002 goud op de 1500 meter en was in 2006 en 2010 met de Duitse ploeg de beste op de ploegenachtervolging. De Duitse werd drie keer wereldkampioen allround en verzamelde liefst twaalf gouden plakken op de WK afstanden.