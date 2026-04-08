Topschaatsers Kjeld Nuis en Joy Beune waren de afgelopen weken al meermaals buiten Nederland te vinden. Zo verruilden ze onder meer hun schaatsen voor ski's. En dat tripje smaakte schijnbaar naar meer. Het schaatskoppel is namelijk inmiddels alweer op vakantie. Maar deze keer zijn er twee hele speciale gasten mee.

Nog geen twee weken geleden waren Kjeld Nuis en Joy Beune aan het genieten van elkaar én van een heerlijke skivakantie. Dat mocht ook wel, aangezien de twee topschaatsers net klaar waren met een zeer hectisch seizoen. Met de Olympische Spelen en tal van huldigingen was het liefdeskoppel wel even toe aan rust. En dat was voor herhaling vatbaar, moeten ze gedacht hebben.

Terug op ski's

Waar ze de afgelopen dagen nog volop genoten van de paasdagen, met een hoofdrol voor Nuis' zoontje Jax, zijn Beune en Nuis inmiddels namelijk alweer op wintersport. Dat doen ze in het bekende Oostenrijkse ski-oord Sankt Anton in Tirol. Bovendien hadden ze ditmaal ruimte om twee bijzondere mensen mee te nemen.

Speciale gasten

Op de Instagram van de 36-jarige Nuis valt immers te zien dat allebei de ouders van de schaatser van Team Reggeborgh ook mee op skivakantie zijn. Zowel vader Roland als moeder Brigitta zijn meegereisd naar Oostenrijk. De familie heeft een zeer hechte band. Zo reizen beide ouders vaak mee met de wedstrijden van hun zoon. Ook in Milaan waren ze als vanzelfsprekend van de partij.

Het is sowieso een bijzondere aangelegenheid voor de familie Nuis. "Na 20 jaar weer samen op de ski's. We gaan het meemaken", vertelt Nuis in de story op zijn Instagram. Vanwege de drukke carrière van zoonlief was het waarschijnlijk lastig om nog eens samen op pad te gaan. Bovendien was het maar goed dat zijn moeder er ook was.

Hulp van moeder

Moeder Brigitta moest haar zoon namelijk helpen. Bij een foto op Instagram schrijft de drievoudig olympisch kampioen over de hulp van zijn moeder. "Mamaaaa (thanks voor de zonnebrand)", valt er te lezen bij een schattig plaatje van moeder en zoon. Wat opvalt is het enorm witte gezicht van de schaatser, door de vele zonnebrand. Hij zal dankzij zijn moeder in ieder geval niet zijn verbrand. En zo zien we maar weer eens dat zelfs absolute topatleten toch nog altijd hun moeder nodig hebben.