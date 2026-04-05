Veel Nederlanders zitten er dit weekend op hun paasbest bij. Voor de verschillende brunches en familie-afspraken moet er natuurlijk wel worden uitgepakt qua kleding. Dat geldt zeker ook voor topschaatser Kjeld Nuis én zijn zoontje Jax. Zij tonen hun paasoutfit op een speciale manier en het is opnieuw Jax die de show steelt.

In het lange paasweekend staan er voor veel mensen allerlei afspraken en verplichtingen te wachten. Of het nou gaat om het zoeken van paaseieren of juist een feestelijke brunch, met Pasen is er altijd wel wat te beleven. Schaatstopper Kjeld Nuis reist af naar zijn familie, samen mét zoontje Jax. En dit keer stelen vader en zoon de show niet op de ijsbaan, maar juist daarbuiten.

Fitcheck

Op zijn eigen Instagram-account deelt de 36-jarige Nuis een video waarin hij zijn outfit, en die van zijn zoon, laat zien aan Nederland. Dat doen ze op een typische manier, zoals gebruikelijk is in deze tijd, met een zogeheten fitcheck. De twee lijken vanzelfsprekend veel op elkaar en hebben de kleding op elkaar afgestemd.

"Paasoutfitcheckie met mijn maat", valt er te lezen bij de video van vader en zoon Nuis op hun paasbest. "Oké wat hebben we aan vandaag?", vraagt de schaatser van Team Reggeborgh aan zijn zoontje. "New Balance patta's", antwoordt Jax terwijl hij trots zijn sneakers laat zien. Ook de schoenen van palief kunnen Jax wel bekoren. "Jij gekke Mason's", laat hij optekenen, terwijl hij verwijst naar de Mason Garments van zijn vader.

Vervolgens gaan de twee verder met de rest van hun kleding, die erg veel op elkaar lijkt. "Een jasje van WE Fashion, en broekje ook van WE Fashion toch", vertelt Jax daarover. "En dit gekke shirtje." Zowel vader als zoon zien er erg netjes uit en lijken bovendien qua uiterlijk veel op elkaar. Kjeld kijkt in ieder geval zo trots als een pauw naar zijn zoontje, alvorens ze verder gaan naar hun bestemming.

De strak geklede vader en zoon Nuis kunnen in ieder geval rekenen op veel lieve berichten. Ook vriendin Joy Beune kan de outfits van hun wel waarderen. "Stylo boys", laat zij weten.

Jax steelt opnieuw de show

En zo steelt Jax dus andermaal de show. Eerder deed de 9-jarige Nuis dat ook al op de Olympische Spelen in Milaan in februari. Toen zat hij als fervente supporter toe te kijken bij de races van zijn vader, die naar het brons snelde. Dat leidde toen ook al tot veel ontroerende momenten. Met de band tussen vader en zoon Nuis zit het dus zeker goed.