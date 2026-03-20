Kjeld Nuis en Joy Beune genieten na het schaatsseizoen van een welverdiende vakantie. Ze genieten niet alleen van hun vrije tijd, maar ook van elkaar. Dat blijkt uit een ludieke TikTok van het koppel.

De topschaatsers zijn samen op skivakantie. Na een dagje op de latten genieten ze van de zon vanaf het balkon van hun hotel. Met een wijntje in de hand, zonnebril op en in het geval van Beune zelfs met badjas aan zijn ze helemaal in de vakantiemodus.

Nuis legde het tafereel vast in een hilarische TikTok. Daarin playbackt hij op de stem van Nederlandse rapper Lil Kleine. "Steen, papier, schaar. Als ik jou zie...", begint hij, waarna hij de camera op zijn vriendin richt.

"Trek je me helemaal uit elkaar", maakt Beune de zin af. "Oké dan", besluit Nuis. Zijn volgers kunnen wel lachen om het filmpje, zo blijkt uit de reacties. De schaatser van Team Reggeborgh laat in het bijschrift van de video ook duidelijk merken hoe hij over zijn geliefde denkt. "Wifey", schreef hij erbij.

Toch zijn de twee nog steeds niet getrouwd. Ze zijn al sinds 2019 samen, maar Beune wacht nog steeds op een huwelijksaanzoek. Nuis vereeuwigde hun liefde al wel met een tattoeage van zijn vriendin op zijn onderarm, maar er is nog geen ring aan te pas gekomen.

De twee hebben een schaatsseizoen met ups en downs achter de rug. Tijdens het OKT wisten ze zich beiden niet te plaatsen op hun favoriete afstand: de 1500 meter. Bij Beune ging het mis vanwege een probleem met de rits van haar pak. Ze maakte een misser en viel zo buiten de top drie op de afstand.

Ze kwam op de Olympische Spelen wel in actie op de 3000 meter, waar ze vierde werd en de ploegenachtervolging. Op dat onderdeel won ze zilver, samen met Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud. Ze sloot haar seizoen af met een overwinning op Jenning de Boo op de 3000 meter tijdens De Zilveren Bal.

Nuis kwam uiteindelijk toch nog in actie op de 1500 meter in Milaan. Hij kon profiteren van de aanwijsplek voor Marcel Bosker op de ploegenachtervolging. Daardoor viel Tim Prins buiten de veilige plekken op de matrix en kon Nuis zijn startbewijs voor de 1500 meter overnemen. Hij won uiteindelijk brons op die afstand. De 36-jarige kwam ook in actie op de 1000 meter, maar daar viel hij buiten de medailles.