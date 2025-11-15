Net als haar opa is Kai Trump helemaal verknocht aan golf. Onlangs mocht de 18-jarige zelfs haar profdebuut maken. Dat liep niet zoals gehoopt, ondanks het advies van grootvader - en president van de Verenigde Staten - Donald Trump.

Trump junior is een golfinfluencer en werd door een van haar sponsoren uitgenodigd voor The Annika, een professioneel toernooi van de LPGA Tour. Het liep echter niet helemaal volgens plan voor de kleindochter van de Amerikaanse president, die de cut niet haalde na de tweede ronde.

De amateurgolfster, die regelmatig filmpjes van zichzelf in actie plaatst voor meer dan zes miljoen volgers op Instagram en TikTok, sloeg twee dubbele bogeys en negen bogeys in haar openingsronde in Florida. Het bracht Kai Trump tot een score van 13 boven par, die stond op 83 slagen. Vrijdag verbeterde ze zich nog enigszins met onder meer vier birdies. Toch was het niet genoeg voor de influencer om verder te gaan. Ze eindigde op 158 slagen, achttien boven par.

'Het was geweldig'

"Ik was zeker zenuwachtiger dan ik had verwacht, maar ik vond dat ik daar veel geweldige slagen sloeg. Ik sloeg veel goede slagen, alleen op de verkeerde plek", analyseerde de kleindochter van Trump na afloop. "En omdat het mijn eerste LPGA-evenement was, weet ik nu een beetje hoe het gaat. In het begin voelde ik me een beetje uit balans, maar daarna ging het wel weer goed. Ik heb veel geleerd."

18-year-old Kai Trump shoots a 13-over 83 in her LPGA debut. pic.twitter.com/4VWQumyEtu — Golf Digest (@GolfDigest) November 13, 2025

Ondanks de desastreuze score kijkt Kai Trump terug op een geslaagd debuut. "Het was geweldig. Ik heb me daar prima vermaakt. Ik speelde natuurlijk niet zoals ik wilde, maar voor mijn allereerste evenement denk ik dat ik best goed heb gespeeld."

Advies van Donald Trump

Voorafgaand aan het evenement deelde ze wat haar golvende opa haar aan advies had meegegeven. "Mijn opa zei eigenlijk dat ik erheen moest gaan en plezier moest maken", aldus Kai. "Voor mij is hij gewoon een normale opa. Hij komt dit weekend niet. Hij is nu de baas van de wereld, dus hij heeft het een beetje druk", zei ze met gevoel voor understatement.