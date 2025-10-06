Dat ons koningshuis gek is van sport, dat is al een tijdje duidelijk. Koning Willem-Alexander is veelvuldig bij topsportevenementen zoals voetbaltoernooien en de Olympische Spelen en dan gaat Koningin Máxima ook dolgraag mee. Zij kreeg dit weekend een opvallende uitnodiging van twee Argentijnen.

Maxima werd in 1971 geboren in Buenos Aires en heeft de Argentijnse nationaliteit. Na haar huwelijk met Koning Willem-Alexander in 2002 kreeg ze ook een Nederlands paspoort, maar in Argentinië zijn ze haar zeker niet vergeten. Dat bleek wel tijdens Premier Padel Rotterdam, waar enkele Argentijnen veel indruk maakten.

Koningin Máxima is uitgenodigd

Bij zowel de mannen als bij de vrouwen was er immers Argentijns succes. Agustin Tapia won met zijn collega Arturo Coello uit Spanje. Voor de camera van Sportnieuws.nl hengelde hij openlijk naar een ontmoeting met onze koningin. "Natuurlijk, we zouden haar graag uitnodigen om naar padel tek omen kijken zodat er meer aandacht is voor onze sport."

Een wereld te winnen

Dat is volgens Tapia nog steeds nodig. Padel is weliswaar in opkomst, maar er is nog een wereld te winnen en te veroveren. "Onze sport is nog steeds aan het groeien, dus voor ons is alles wat helpt om de sport groter te laten worden welkom."

Daar sluit Delfina Brea zich bij aan. Zij komt ook uit Buenos Aires en won met haar Spaanse compagnon Gemme Triay bij de vrouwen de hoofdprijs. Een kennismaking met Koningin Maxima ziet ze wel zitten. "Ik hoop het, ik zou haar graag willen ontmoeten."

De organisatie van Premier Padel Rotterdam keek met volle tevredenheid terug op een succesvolle week. Twee droomfinales gaven het evenement kleur, maar ook daarbuiten gebeurde er een hoop Fatima Moreira de Melo mocht als ambassadrice bijvoorbeeld met wereldtopper Paula Josemaria de baan op. "Ik mocht ook even haar buikspieren voelen, dat was niet normaal", vertelde ze aan Sportnieuws.nl.

Overigens hadden de winnaars ook genoeg reden tot juichen. Zij igngen met een fikse prijzenpot naar huis. Tapia en Coello wonnen elk 25.500 euro, bij de vrouwen streken Brea en Triay allebei 17.000 euro op.