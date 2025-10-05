Fatima Moreira de Melo kent als ambassadrice van Decathlon Premier Padel Rotterdam en absolute padelliefhebber een prachtige week. Zo mocht de ex-tophockeyster zelfs de baan op met Spaanse wereldtopper Paula Josemaria. "Dat was ook wel confronterend", zegt Moreira de Melo in gesprek met Sportnieuws.nl.

"Dat was geweldig", vervolgt Moreira de Melo over het avontuur met Josemaria, die samen met haar Spaanse dubbelpartner Ariana Sánchez de finale in Ahoy haalde. "Zij is linkshandig, ik ook. Ze heeft mij wat dingetjes geleerd. Ik mocht ook even haar buikspieren voelen, dat was niet normaal. Dat was ook wel confronterend. Dit zijn gewoon topatleten. Je moet er zoveel energie en tijd insteken. Wat wij als amateurs en breedtesporters een beetje aan het doen zijn op die baan is hartstikke leuk, maar het is toch heel inspirerend om te zien wat zij allemaal kunnen met een bal."

De organisatie van Decathlon Premier Padel Rotterdam kan terugkijken op een geslaagd evenement, met twee absolute droomfinales. Bij de vrouwen stonden Delfina Brea & Gemma Triay tegenover Ariana Sánchez & Paula Josemaria. Bij de mannen streden Federico Chingotto en Alejandro Galán tegen Agustín Tapia en Arturo Coello om de eindzege en de hoofdprijs van 25.500 euro per persoon. Bij de vrouwen lag er een cheque van 17.000 euro per persoon klaar voor de winnaressen. "We hebben hier echt fantastische finales", onderstreept de inmiddels 47-jarige Moreira de Melo.

"Padel heeft geen Max Verstappen zoals in Formule 1, dus een Nederlandse held. De andere kant is wel, padel heeft echt heel veel mensen die het spelen. Het is echt een bizarre breedtesport, zonder dat we nog een nationale held hebben in de sport", stelt Moreira de Melo over de groeiende populariteit van padel. "Julian Prins en Youp de Kroon hebben het heel goed gedaan deze week, jammer genoeg geen rondje gewonnen. Maar dat zijn geen gevestigde namen. Max Verstappen trekt die sport. Hij heeft het evenement naar Zandvoort kunnen krijgen. Dat heeft padel allemaal niet, maar de sport is al zo groot."

Moreira de Melo staat zelf veel op de baan en is een verdienstelijke speelster. De tweevoudig olympisch hockeykampioene stapt regelmatig met ex-topvoetballer Rafael van der Vaart de padelkooi in. Ook hij is ambassadeur van het toernooi. In aanloop naar Decathlon Premier Padel Rotterdam presenteerde Moreira de Melo samen met toernooidirecteur John van Lottum de videoshow Sportnieuws.nl Padelpraat, waarin ook Van der Vaart aanschoof. Bekijk hieronder de aflevering met Van der Vaart.

Op de vraag met wie Moreira de Melo liever op de baan staat - met John van Lottum of Rafael van der Vaart - heeft ze een duidelijk antwoord. "John heeft helemaal geen tijd voor mij. Ik heb er alleen maar met Raf op gestaan. Ik moet eerlijk zeggen, ik geniet van Raf ook omdat het een soort klein kind is als hij op de baan staat. Hij wil gewoon uitgedaagd worden. En dan heeft hij iedere bal. Hij loopt mank als hij door de hallen heen loopt, want hij heeft last van zijn enkel. Maar op de padelbaan zie ik dat nooit. Hij heeft heel goed inzicht waar de bal gaat komen en het overzicht waar de tegenstanders zich bevinden als hij de bal gaat slaan. Ik geniet daar wel heel erg van."