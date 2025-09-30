Padel is hot. Behalve in de Verenigde Staten. Daar is pickeball de snelst groeiende sport. Padelbanen zijn dan ook lastig te vinden, weet oud-international Ryan Babel als geen ander. Na lang zoeken trof hij er een in 'schandelijke' staat.

Hij doet zijn beklag op TikTok, waar de video viraal gaat. Het filmpje van Babel is inmiddels meer dan 160.000 keer bekeken. 'De meest schandelijke padelbaan die je ooit zult zien', schrijft de oud-voetballer in de bijtekst. 'Dit kost je 200 dollar (omgerekend iets meer dan 170 euro, red.).'

Kritek van Babel op peperdure padelbaan

"We hebben eindelijk een padelbaan gevonden in Los Angeles. Erg moeilijk te vinden. Dit is in Bevery Hills, een van de meest luxueuze buurten van LA. En we hebben eindelijk een mooie baan gevonden, echter... Dit ding hier heeft invloed op het spel", wijst Babel naar een stalen constructie die boven de baan hangt.

"Een van de duurste padelbanen die je ooit zult zien, mensen. In Bali heb je er een voor 15 euro met geweldige faciliteiten", trekt Babel de vergelijking. "Het personeel: slecht. De trainers: nóg slechter", somt de oud-speler van Ajax en Liverpool op. "Je kan niet eens een lob (de belangrijkste slag in padel, red.) spelen. Het beïnvloedt een potje padel ter waarde van 200 dollar. Belachelijk", aldus Babel, die niet adviseert om er er een baan te boeken.

Premier Padel in Rotterdam

Zulke constructie waar Babel mee moest dealen, zullen de padellers in Rotterdam Ahoy niet zien. Daar is deze week de complete wereldtop aanwezig voor de Premier Padel. Het evenementencomplex in Rotterdam is omgetoverd tot padelwalhalla, met drie banen voor de spelers en een participatiebaan voor bezoekers.

Op center court zullen deze week de grootste namen voorbij komen, onder wie wereldtoppers Agustín Tapia en Arturo Coello. Vier Nederlandse koppels plaatsten zich via een wildcard voor het hoofdtoernooi.

Padelpraat

In aanloop naar de Premier Padel in Rotterdam nam Sportnieuws.nl Padelpraat op. In de videoserie schuiven bekende Nederlanders aan om te praten over hun liefde voor de padelsport. In de meest recente aflevering is Barry Atsma te gast. De topacteur vertelt over zijn fascinatie voor de sport, padellen met voetballegendes Frank Rijkaard en Marco van Basten en beantwoordt pikante stellingen. Check de volledige aflevering hier.