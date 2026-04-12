Kjeld Nuis geniet momenteel samen met zijn vriendin Joy Beune van een welverdiende vakantie. Op Instagram deelt de topschaatser volop beelden van hun trip, en dat levert meteen een reactie op van een van zijn grote concurrenten.

Nu het olympische schaatsseizoen erop zit, genieten topschaatsers van hun vrije tijd. Waar de meesten de zon opzoeken, doen Nuis en Beune juist het tegenovergestelde: ze zijn op wintersport in het Oostenrijkse Lech am Arlberg.

Kiekjes op Instagram

Nuis deelde op zaterdagavond wat kiekjes hiervan in een zogenoemde slideshow op Instagram. We zien hem genieten van lekkere hapjes, champagne, het uitzicht en het gezelschap van zijn naasten.

In een filmpje van de Instagram-post ligt Beune bij te komen op zijn schouder. Nuis kon het dan ook niet laten om een woordgrapje te maken. "Ik Lech hier lekker hoor", zo leest het bijschrift.

Peder Kongshaug, een van de rivalen van Nuis, zag het bericht op Instagram langskomen en kwam met een reactie. "Camperbus en het vrije skileven komt hierna", zo grapte de Noorse topschaatser. Volgens Kongshaug heeft Nuis het zó naar zijn zin in de besneeuwde bergen, dat hij daarna net zo goed voor een relaxed wintersportleven kan kiezen.

Concurrenten

Kongshaug en Nuis zijn allebei topschaatsers op de langebaan. Vooral op de middellange afstanden horen ze bij de besten. Kongshaug is een opkomende Noorse topper, terwijl Nuis al jaren meedraait aan de wereldtop. Daarom zijn ze op grote toernooien vaak elkaars concurrenten.

De in Stavanger geboren Kongshaug beleefde de afgelopen jaren zijn doorbraak. Hij won onder meer olympisch goud op de ploegachtervolging in Beijing en pakte ook Europese en wereldtitels op de 1500 meter. Nuis is al veel langer een bekende naam in het schaatsen. De Nederlander won meerdere olympische titels op de 1000 en 1500 meter en pakte in 2026 ook nog brons op de 1500 meter.