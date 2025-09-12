Een aantal merkwaardige incidenten met sportfans in de afgelopen weken roept herinneringen op bij ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As. De twee hadden ook weleens met opdringerige supporters te maken...

Hoog en Van As, olympisch kampioenen van 2008 en 2012 bespreken in hun wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast het gênante gedrag van sommige bezoekers van sportevenementen. Zo was er op de US Open een tennisfan die een petje uit de handen van een kind griste én eiste een vrouwelijke honkbalfan de bal op die een jongetje vol trots mee naar huis dacht te nemen.

Hockeyfans

De incidenten zorgen duidelijk voor irritatie bij Hoog en Van As en ook in de hockeywereld blijkt niet iedereen zich te kunnen gedragen. “Als wij handtekeningen moesten uitdelen na een wedstrijd, duwden ouders hun kinderen naar voren", vertelt Hoog. "Die hadden geen idee wie wij waren, maar die ouders wilden graag dat zij een handtekening kregen. En dan maar duwen."

"Als wij dan na een uur wegliepen om te gaan douchen, werden ze helemaal geïrriteerd en boos omdat hun kind dan nog geen handtekening had", vertelt ze, met nog altijd wat irritatie in haar stem.

Blije kinderen

Van As plaatst ook een kanttekening bij haar eigen gedrag: “Wij hielden dan ook wel erg vast aan de regel dat de kinderen er zelf om moesten vragen. Achteraf denk ik nu weleens: dat had wat minder gekund.” Hoog bevestigt lachend dat dat 'opvoed-technische' deel wellicht niet nodig was geweest. Van As met een stemmetje: "Ze moeten het zelf vragen en als ze dat niet durven, dan krijgen ze er geen.”

“We hebben echt een keer ruzie gehad", weet de vriendin van Sven Kramer nog. "Maar uiteindelijk waren de kinderen bijna altijd blij.”

Beluister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag de sportweek door in de podcast die ze maken voor Sportnieuws.nl. De twee tweevoudig olympisch kampioenen hebben het deze week onder andere over de stoom die uit de oren van Max Verstappen kwam, de gênante ontdekking in de schaatssport én de pijnlijke misser van Oranje-bondscoach Ronald Koeman. Luister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp.