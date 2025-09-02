Het draait tijdens de US Open natuurlijk vooral om het tennis, maar toch werd een opmerkelijke actie op de tribunes in New York wereldnieuws. De Poolse tennisser Kamil Majchrzak wilde zijn petje aan een jonge fan geven, maar een volwassen man griste die zomaar uit de handen van het kind. De identiteit van de man werd al snel achterhaald en hij is inmiddels diep door het stof gegaan.

Majchrzak won in de tweede ronde na een slopende vijfsetter verrassend van wereldtopper Karen Khachanov en gaf na afloop zijn petje aan een kind. Een man pakte die echter af en dat werd ook door een hoop mensen online opgemerkt. Een video van het incident ging de hele wereld over. De 'dief' bleek niet zomaar iemand te zijn, want het was de CEO van een Pools bedrijf. Het bleek om Piotr Szczerek te gaan. Hij is de baas van een bestratingsbedrijf.





De actie van Szczerek had verregaande gevolgen, want mensen hebben online een heleboel slechte reviews over het bedrijf achtergelaten. De Pool kon dan ook niet anders dan zijn excuses aan te bieden en deed dat via sociale media. "Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan de jongen, zijn familie, alle fans en de speler zelf", begint hij in een verklaring op het Instagram-account van zijn bedrijf.

'Ik maakte een ernstige fout'

"Ik maakte een ernstige fout. Ik was ervan overtuigd dat de tennisser zijn pet aan mij gaf – voor mijn zoons, die eerder om handtekeningen hadden gevraagd. Nu weet ik dat ik iets heb gedaan wat leek op het opzettelijk afpakken van een souvenir van een kind. Dat was niet mijn bedoeling, maar het verandert niets aan het feit dat ik de jongen pijn heb gedaan en de fans heb teleurgesteld."

Szczerek beweert dat hij de pet heeft teruggegeven en zijn excuses heeft aangeboden aan de jongen en zijn familie. "Ik hoop dat ik de schade tenminste gedeeltelijk heb hersteld. Mijn vrouw en ik zetten ons al jaren in voor kinderen en jonge sporters, maar deze situatie heeft me geleerd dat één moment van onoplettendheid jaren van werk en steun teniet kan doen. Het is een pijnlijke, maar noodzakelijke les in nederigheid. Daarom zal ik me nog actiever inzetten voor initiatieven ter ondersteuning van kinderen en jongeren, en voor acties tegen geweld en haat. Ik geloof dat ik alleen door daden het verloren vertrouwen kan herstellen."

Ontmoeting met kind

Majchrzak zelf had het moment ook gezien en probeerde via sociale media het kind op te sporen. Dat lukte hem en de Pool deelde later nog beelden van de ontmoeting tussen de twee.

Voor de tennisser eindigde de US Open overigens snel na het incident. Hij moest in de derde ronde al in de eerste set opgeven tegen de Zwitser Leandro Riedi.

