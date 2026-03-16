Topvoetballer Kylian Mbappé wordt er in Spanje van verdacht een dubbelleven te hebben gehad. De ster van Real Madrid zou namelijk met twee topactrices tegelijkertijd een relatie hebben gehad. "Bij hun ontmoetingen kunnen we niet zeggen dat ze alleen vrienden zijn."

De romance tussen de 27-jarige Mbappé en de 26-jarige Spaanse actrice Ester Expósito, die het verrassingskoppel van het moment werden, lijkt bevestigd. Er doken foto's op van de twee in Parijs, waar ze innig en liefdevol waren. Ook werden ze gefilmd terwijl ze hetzelfde hotel in- en uitgingen. Later werden de topvoetballer en de actrice weer samen gespot toen ze in Madrid landden met een privéjet.

Dubbelleven

Nieuwe informatie suggereert echter dat Mbappé een dubbelleven leidde. Volgens het Spaanse tv-programma Vamos a ver zou de voetballer tegelijkertijd iets hebben gehad met de 26-jarige Spaanse actrice María Aguilera. Journaliste Giovanna González van het programma gaf meer details en stelde dat de band tussen de speler en Aguilera langer duurde. "Ik heb kunnen achterhalen dat Mbappé en María elkaar sinds mei vorig jaar zien, dus al tien maanden. Als Mbappé Ester al drie maanden ziet, dan heeft de voetballer hier een dubbelspel gespeeld", verklaarde ze.

Mede-journalist van het programma, Javi de Hoyos, bevestigde dit idee en merkte op dat de ontmoetingen tussen Mbappé en Aguilera, die al meer dan zes maanden plaatsvinden, niet louter vriendschappelijk zouden zijn. "Bij hun ontmoetingen kunnen we niet zeggen dat ze alleen vrienden zijn, want er gebeurden dingen", verzekerde hij.

Mbappé snoerde de mond

Volgens González is de stilte van Aguilera over de kwestie te wijten aan een verzoek om discretie van Mbappé zelf. "Wat ze me vertellen is dat Mbappé haar zou hebben gevraagd om niets te zeggen over de relatie of deze speciale vriendschap die ze hadden."

'Charmante jongen'

In het programma namen de journalisten contact op met Aguilera. Geconfronteerd met de situatie koos de actrice, die momenteel in de Dominicaanse Republiek verblijft, voor een ontwijkend antwoord. "Ik ga niet zeggen of ik wel of geen relatie met hem had. Zoals ik al zei, ik vind hem een charmante jongen en als ze samen zijn, wens ik ze het beste", zei ze over de vermeende relatie tussen Mbappé en Expósito.

Gevraagd of ze het vervelend vond dat haar connectie met de voetballer geheim werd gehouden, was de Spaanse actrice stellig: "Nee, het stoort me niet. Sterker nog, ik heb nooit bevestigd dat ik enige vorm van relatie met hem had. Als hij met haar is, dan wens ik ze het allerbeste, dat ze heel gelukkig mogen zijn en dat is het."

Fit voor Champions League-topper

Op het veld gaat het in ieder geval beter met Mbappé. De topscorer van Real Madrid heeft zondag de groepstraining hervat, zo maakte zijn club bekend. De Franse international speelde al niet meer sinds 21 februari, toen hij opnieuw last kreeg van zijn linkerknie en besloot pas weer te spelen als de blessure volledig genezen was.

Verwacht wordt dat Mbappé deel zal uitmaken van de uitgebreide selectie van Real Madrid voor de return tegen Manchester City in de Champions League. Waarschijnlijk zal coach Álvaro Arbeloa hem niet in de basiself opstellen, maar is hij van plan hem speelminuten te geven om weer in vorm te komen voor de derby tegen Atlético Madrid volgend weekend.