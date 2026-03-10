Kylian Mbappé kampt met een blessure en staat dus al even aan de kant, maar rustig is het allerminst rondom de ster van Real Madrid. De Fransman lijkt namelijk gelukkig in de liefde. Hij werd recent gespot met een bekende actrice, maar de twee lijken elkaar al veel langer te kennen.

Real Madrid-superster Kylian Mbappé en de Spaanse actrice Ester Expósito blijven het middelpunt van smeuïge datinggeruchten. Dit weekend meldde onder meer het Duitse Bild dat het duo samen was gezien in Parijs, maar dat blijkt niet de eerste keer. Uit een video die behoorlijk viral ging op sociale media blijken de twee elkaar al zeker een maand te kennen.

Samen in een peperduur restaurant

De 27-jarige aanvoerder van Les Bleus en de 26-jarige actrice werden op 15 februari samen gespot in een chique restaurant in Madrid. Daar verlieten ze 's nachts de eetgelegenheid, maar niet zonder gezien te worden.

De afgelopen dagen beheersen de twee het nieuws. Dat komt mede door de Franse roddelblogger Aqababe. Hij beweerde vorige maand al dat de twee aan het daten zijn. Geen van beiden heeft de relatie overigens bevestigd of ontkend, maar veel fans weten zeker dat er iets speelt tussen de voetballer en de actrice.

Expósito is beroemd dankzij haar rol in de Spaanse serie Elite, waar ze een van de hoofdrollen heeft. Ook speelde ze in Someone Has to Die. Ze heeft liefst 24 miljoen volgers op Instagram. De reacties op haar meest recente posts staan dan ook vol met fans die claimen dat de twee een setje zijn.

Kylian Mbappé is geblesseerd

Mbappé kampte met een knieblessure en kan voorlopig nog geen duels spelen. Hij mis woensdag dan ook het Champions League-gevecht tussen Real en Manchester City in Madrid. Wel maakte hij al wat meters op het trainingsveld. Mogelijk viert hij volgende week dus weer zijn rentree.