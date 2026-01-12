De Supercopa-finale tussen FC Barcelona en Real Madrid eindigde in een 3-2 zege voor Barcelona. De Catalanen trokken na een enerverend duel aan het langste eind, maar na afloop ging het al snel over randzaken. Rond de prijsuitreiking ontstond namelijk opschudding, met Kylian Mbappé nadrukkelijk in het middelpunt.

Sportief gezien kreeg het publiek waar voor zijn geld. In een zinderende eerste helft werd liefst drie keer gescoord in de blessuretijd, waarna Barcelona na rust via Raphinha de beslissende treffer (2-3) maakte. Daarmee veroverde de ploeg van Hansi Flick de Supercopa en bleef Real Madrid met lege handen achter.

Kylian Mbappé laat zich van slechtste kant zien

Tijdens de ceremonie leek alles volgens het boekje te verlopen. Barcelona vormde een erehaag voor Real Madrid, dat als verliezende finalist als eerste naar voren kwam voor de prijsuitreiking. Daarna ontstond echter verwarring. Enkele spelers van Real liepen richting de Barça-selectie, ogenschijnlijk om hetzelfde te doen, maar werden plots teruggeroepen.

Volgens Spaanse media speelde Mbappé daarbij een opvallende rol. De Franse ster gaf duidelijke gebaren richting zijn ploeggenoten om het veld te verlaten en zich te verzamelen aan de rand van het veld. Meerdere spelers volgden dat signaal, waarna Real Madrid afzag van het vormen van een erehaag en volledig afzijdig bleef tijdens de huldiging van Barcelona.

Kylian Mbappé stopping his teammates from giving Barcelona the champions guard of honor last night. He moved the away. pic.twitter.com/ddDXa3CBLp — Prince 👑 (@Princeutd1P) January 12, 2026

Real Madrid geeft tekst en uitleg

Na afloop probeerde Real Madrid de situatie rond de prijsuitreiking te nuanceren. Volgens de club was er geen sprake van onsportief gedrag en werden de spelers bewust naar de zijlijn gestuurd, zodat de camera’s vrij zicht hadden op de huldiging van Barcelona. Zware conclusies zouden volgens de Madrilenen dan ook niet op zijn plaats zijn.

De teleurstelling bij Mbappé viel sportief gezien wel te begrijpen. De aanvaller kwam pas in de slotfase in het veld in Jeddah na een knieblessure. Een kwartier voor tijd viel hij in om nog iets te forceren, maar het lukte Real Madrid niet meer om het tij te keren. Barcelona hield stand en gaf de voorsprong niet meer uit handen.

Wedstrijd vol irritaties

Eerder in de wedstrijd was het al onrustig op het veld. Na een stevige overtreding ontstond een opstootje tussen Lamine Yamal en Dean Huijsen. De twee jonge internationals, die normaal gesproken juist goed met elkaar overweg kunnen, moesten door medespelers uit elkaar worden gehouden. Het moment was niet volledig op televisie te zien, maar beelden ervan gingen later alsnog viraal.

De slotfase kreeg vervolgens een chaotisch verloop door een incident met Frenkie de Jong. De middenvelder van Barcelona ging in blessuretijd hard door op Mbappé, waarna de scheidsrechter direct rood trok. De Jong moest voortijdig naar de kant en beleefde daardoor niet alleen het laatste deel van de finale, maar zijn rode kaart had ook gevolgen voor de prijsuitreiking. Zijn aanvoerdersband ging vlak voor tijd over naar Ronald Araújo, die vervolgens zodoende als eerste de Supercopa omhoog mocht houden.

El enganchón de Lamine Yamal y Dean Huijsen 🔥

pic.twitter.com/riwPALiMH6 — Óscar González Turiño (@minituri_) January 11, 2026

