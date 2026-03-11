Er werd woensdagavond weer gevoetbald in de Champions League en net als dinsdag leverde dat veel goals en een hoop spektakel op. Real Madrid deed in het topduel met Manchester City geweldige zaken, maar het was niet de enige ploeg die een dikke zege boekte.

Het werd in Spanje 3-0 tijdens Real Madrid - Manchester City. Dat was voor een groot deel te danken aan Federico Valverde, die in de eerste helft een hattrick maakte. De aanvoerder opende in de twintigste minuut de score, op aangeven van Thibaut Courtois. Nadat Bernardo Silva maar net naast schoot voor Manchester City, hervatte de Belgische doelman het spel met een lange trap op Valverde. Hij was verdediger Nico O'Reilly te slim af, omspeelde keeper Gianluigi Donnarumma en schoot raak: 1-0.

Na een klein halfuur spelen had Valverde weer succes, dit keer met een diagonaal schot vanaf links. De derde treffer was de fraaiste. Kort voor rust legde Brahim Díaz de bal met veel gevoel over een speler van Manchester City heen naar Valverde. De Uruguayaanse middenvelder wipte de bal in de kleine ruimte vervolgens behendig langs Marc Guéhi en haalde doeltreffend uit: 3-0.

Paris Saint-Germain haalt hard uit

Titelhouder Paris Saint-Germain heeft de thuiswedstrijd in de achtste finales van de Champions League met 5-2 gewonnen van Chelsea. De club uit Londen wist weliswaar twee keer terug te komen van een achterstand, maar bij de stand van 2-2 ging het alsnog mis.

Keeper Filip Jørgensen van Chelsea leidde met een fout de derde goal van PSG in, waarna de Georgische invaller Khvicha Kvaratskhelia de vierde en de vijfde maakte voor de thuisploeg in het Parc des Princes. De return is volgende week dinsdag.

Stuntploeg Bodo/Glimt blijft verrassen

FK Bodø/Glimt blijft verrassen in de Champions League. De Noren versloegen voor eigen publiek Sporting Portugal tijdens de eerste krachtmeting in de achtste finales met 3-0 en zetten daarmee een flinke stap richting de volgende ronde. De return in Lissabon volgt volgende week.

Gelukje voor Arsenal bij Bayer Leverkusen

Arsenal is aan de eerste nederlaag van dit seizoen in de Champions League ontsnapt. De Londenaren maakten in de eerste ontmoeting met Bayer Leverkusen in de achtste finales kort voor tijd gelijk.

Scheidsrechter Umut Meler uit Turkije gaf in de 89e minuut een strafschop, omdat hij dacht dat oud-PSV'er Malik Tillman een overtreding maakte op Noni Madueke, ook een oud-speler van PSV. Uit de herhaling leek van een overtreding geen sprake. De Nederlandse videoscheidsrechter Rob Dieperink oordeelde dat Arsenal wel recht had op een strafschop. Invaller Kai Havertz, ex-speler van Bayer Leverkusen, scoorde: 1-1.

Bayer Leverkusen was kort na rust op voorsprong gekomen. Aanvoerder Robert Andrich kopte raak uit een hoekschop, nota bene hét wapen van Arsenal.

Arsenal won dit seizoen in het hoofdtoernooi van de Champions League alle acht wedstrijden en plaatste zich zo rechtstreeks voor de achtste finales. De tweede ontmoeting is volgende week in Londen. Bij Bayer Leverkusen had Ernest Poku een basisplaats en bij Arsenal deed Jurriën Timber vanaf het begin mee.

Nog drie duels

Later op de avond zijn er nog drie duels. Real Madrid en Manchester City zorgden voor het meest in het oog springende affiche. Daarnaast treft Paris Saint-Germain de Britse topclub Chelsea en neemt stuntploeg Bodo/Glimt uit Noorwegen het op tegen Sporting.

Op dinsdagavond vonden er ook al vier duels in de achtste finales plaats: Galatasaray - Liverpool (1-0), Atalanta Bergamo - Bayern München (1-6), Atlético Madrid - Tottenham Hotspur (5-2) en Newcastle United - FC Barcelona (1-1). De returns vinden volgende week op dinsdag 17 en woensdag 18 maart plaats.