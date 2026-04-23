Het gaat lichamelijk niet zo goed met de legendarische sportjournalist en commentator Mart Smeets. Het 79-jarige tv-icoon van de NOS vertelt niet graag over zijn gezondheid, maar slaakt bij een zeldzame vraag naar hoe het gaat diep en licht toch een tipje van de sluier op. "Het baart zorgen, maar ik kan er niks aan doen", zegt Smeets.

In de podcast Oranje Blauw Flitsen vertelt Smeets vooral heel enthousiast over zijn werk als schrijver van sportboeken, waarvan nummer 65 én 66 in de maak zijn. "Werken is een zegen voor de mensheid en doe je met je hoofd. De trap oplopen doe je met je benen. Mijn hoofd is nog op orde, maar mijn benen lopen wat achter. Ik word oud en niet prettig. Voor de rest zwijg ik, mijn gezondheid gaat niemand verder wat aan."

Diepe zucht

Even later probeert podcastmaker Hendrik Meijnders het op een andere manier aan te vliegen. Hij vraagt Smeets, die vanaf 1973 vooral in het wielrennen bekendheid vergaarde en uitgroeide tot een icoon in de sport, of boek nummer 67 en 68 ook nog van zijn hand verwacht kunnen worden. "Laat ik het zo zeggen", begint Smeets zijn antwoord, waarna hij een hele diepe zucht slaakt.

"Ik heb reuze moeite met het invullen van mijn gedachten over de toekomst. Op het moment dat je lichamelijk niet meer je-van-het bent, maar het geestelijk nog wel gaat, is er nog niet zoveel aan de hand. Maar er komt op een gegeven ogenblik een doorslag dat je lichaam roept: 'Ho ho vader, je hebt nu echt pijn in je nek. Laat dat eens onderzoeken'."

'Dat is heel erg'

De 79-jarige Smeets onthult dat hij tegenwoordig met een wandelstok moet lopen. "Dat is voor mensen die geen evenwicht hebben en dat is heel erg als je dat niet hebt. Dat is het geval bij mij. Geestelijk evenwicht heb ik nog wel, al zullen sommige mensen daar anders over denken", grapt hij. "Lichamelijk evenwicht ben ik echter kwijt en dat is heel vervelend."

Het baart hem ook zorgen, geeft hij toe, maar hij kan er niks aan doen. "Dat zeiden alle medici ook. 'Wen er maar aan', zeiden ze en dat doe ik dan dus ook."