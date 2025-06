Mart Smeets was jarenlang hét gezicht van Studio Sport. Tijdens de Tour de France nam hij de Nederlandse sportliefhebber elk jaar drie weken lang mee door Frankrijk. Het inmiddels 78-jarige icoon stuitte in die tijd nog weleens op mensen waar hij helemaal níets mee had.

Smeets was onlangs te gast in de podcast In de waaier van Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam en kreeg de vraag waar hij aan denkt bij wielrennen in de jaren ‘90. “Virenque”, reageert hij direct, tot groot plezier van Zonneveld. “En ik begin gelijk te kotsen als ik de naam Virenque uitspreek.”

'Hij heeft iedereen besodemieterd'

“Er is nooit een grotere glibber geweest dan hij", aldus Smeets over Richard Virenque. De Fransman was in 1998 het middelpunt van de dopingrel tijdens de Tour de France. Waar vrijwel al zijn Festina-ploeggenoten vrij snel bekenden de regels te hebben overtreden, bleef de klimmer, vaak in tranen, ontkennen iets misdaan te hebben.

Virenque werd niet geschorst en reed nog twee jaar verder voor hij in 2000, toen hij echt geen kant meer op kon, alsnog bekende. Hij moest negen maanden aan de kant zitten. "Hij heeft de hele wielerwereld besodemieterd", stelt Smeets fel. "Niet alleen de Fransen, iedereen is door hem besodemieterd.”

'Dit kan níet'

“En het ergste van alles was, dat schiet nu ineens te binnen", gaat Smeets verder. "De dag dat op de col d’Aspin de Italiaan Casartelli dood ligt.” Smeets doet op 18 juli 1995, toen Fabio Casartelli door een val in de afdaling van de Col de Portet d’Aspet om het leven kwam.

“Op die dag rijdt Virenque als eerste over de streep en wordt door een dolle, dwaze, schreeuwende, blèrende, zichzelf overstijgende speaker van de Ronde van Frankrijk over de lijn geschreeuwd. En hij gaat staan als de grote triomfator, met zijn handen hoog. Hij gaat op het erepodium staan en wij hebben allemaal zoiets: dat kan niet, dit kan níet. Dit kan gewoon niet. En wie zegt hem dat?”

i Richard Virenque komt op 18 juli 1995 juichend over de streep. © Getty Images

Virenque verdedigde zich na afloop door te stellen dat hij helemaal niets wist van het overlijden van zijn collega.

Tour-baas Jean-Marie Leblanc vertelde na afloop waarom de huldiging op het podium plaatsvond: “Omdat de winnaar van een moeilijke bergetappe toch de eer moet toekomen die hij verdient. Al hebben we ons best gedaan de huldigingsceremonie een iets soberder karakter te geven.”

Zeven bolletjestruien

Ondanks de affaires bleef Virenque een mateloos populaire held in Frankrijk. Uiteindelijk beëindigde hij zijn loopbaan in 2004 met onder meer zeven bolletjestruien en zeven Tour-etappes op zijn erelijst.