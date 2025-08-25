David Luiz, voormalig Braziliaans international en Champions League-winnaar, haalt opnieuw de voorpagina's, maar dit keer niet vanwege zijn prestaties op het veld. Een verhaal dat voor enorme ophef zorgt komt van het Braziliaanse platform 'LeoDias' en draait om vermeende privéberichten tussen de 38-jarige Luiz en een jonge vrouw, Karol Cavalcante.

Karol deelde op social media berichten die, volgens haar, een gesprek tonen waarin David Luiz een intieme ontmoeting voorstelt. Gezien de ernst van de beschuldigingen werd haar gesprek met haar vriendin Rayane Carvalho, die het verhaal later bevestigde, een hot topic.

'Hij stelde een trio voor'

Rayane verklaarde dat Karol haar op 9 juli benaderde. Ze vertelde dat ze was uitgenodigd door een bekende voetballer voor een speciale ontmoeting. Hoewel Karol zei dat het om een voetballer ging, onthulde ze zijn naam niet, omdat hij dat liever niet wilde. "Hij stelde zelfs een trio voor, maar daar wilde ik niet aan meedoen", zou Karol hebben gezegd.

Maar daar stopt het verhaal niet. Rayane onthulde dat ze tijdens het gesprek agressie voelde van Luiz' kant, wat haar zorgen baarde. "Ik merkte dat hij een beetje agressief naar me werd en dat gaf me een onveilig gevoel. Hij hintte er altijd op dat hij me iets kon aandoen", voegde ze eraan toe.

Wat nog meer opviel, waren de berichten waarin David Luiz religieus advies gaf en opriep om "de Heer te dienen". Tegelijkertijd dreigde hij met rechtszaken om te voorkomen dat het verhaal openbaar zou worden. "Waar maak je je zorgen over? Ze heeft geen recht om iets te zeggen of te doen. Als ze dat wel doet, klaag ik haar aan. De Heer dienen is de juiste weg", zou in een van zijn berichten staan.

Verloofde reageert ook

Ook Luiz' verloofde, Bruna Loureiro, moeder van zijn twee kinderen, reageerde snel op de beweringen. Op haar Instagram-profiel plaatste ze een emotioneel bericht, wat velen nog nieuwsgieriger maakte: "Mogen de goede momenten je vinden waar je ook bent, zelfs op de meest gewone dagen. Mogen ze onverwacht komen, als een mooi toeval dat het universum heeft geschreven. Mogen ze een bron van vrede zijn na een zware dag", schreef Bruna.

Voetballer ontkent beschuldigingen

Luiz' managementbureau, ALOB Sports, kwam echter snel met een keiharde ontkenning. In een officiële verklaring werd benadrukt dat er nooit een fysieke ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen de voetballer en de vrouw, hoewel er kort contact via berichten wordt toegegeven. "Zoals al gezegd, hoewel er kort contact was via berichten, is er nooit een live ontmoeting geweest tussen David Luiz en de persoon die de beschuldigingen uit", aldus het management.

Champions League met Pafos

David Luiz, met een rijke carrière bij Europese topclubs als Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain en Arsenal, en later Flamengo waarmee hij de Copa Libertadores won, speelt nu voor het Cypriotische Pafos. Tijdens zijn loopbaan maakte hij ook deel uit van het Braziliaanse elftal op het WK 2014 en twee edities van de Copa América. Met Pafos hoopt Luiz deze week de hoofdfase van de Champions League te halen. In eigen stadion moet een 2-1 zege op Rode Ster Belgrado over de streep worden getrokken.