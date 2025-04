Fans in shock: topvoetballer onherkenbaar na grote verandering sinds hoogtijdagen

Voetbalfans konden hun ogen niet geloven toen de nieuwste foto's van David Luiz online verschenen. De huidige speler van Fortaleza is drastisch veranderd sinds zijn hoogtijdagen bij Chelsea. "Hij moet deze zomer naar Turkije."

David Luiz was bijna tien jaar actief in Engeland, waar hij vanwege zijn kapsel, dat deed denken aan het personage uit The Simpsons, de bijnaam Sideshow Bob kreeg. Nu heeft de 38-jarige voetballer echter een flinke transformatie ondergaan.

Van zijn herkenbare kapsel is niet veel meer over. De braziliaan is een groot deel van zijn haar kwijt, waardoor hij er totaal anders uitziet. In de wedstrijd tussen Fortaleza en Palmeiras (1-2) verscheen hij met zijn nieuwe look.

Haartransplantatie

Het haar van de verdediger is een stuk dunner en korter. "Schokkend, ik kan het niet geloven", schrijven fans op X. "Hij moet zo snel mogelijk naar Turkije", grappen ze. Daarmee doelen ze op een haartransplantatie die vaak in het land wordt uitgevoerd.

David Luiz must book a trip to Türkiye as soon as possible. pic.twitter.com/cRTMnFwZlA — Troll Football (@TrollFootball) April 22, 2025

Veel (oud-)voetballers kiezen tegenwoordig voor een haartransplantatie. Voorbeelden in Nederland zijn Davy Klaassen, Ronald de Boer en Marco van Basten. Laatstgenoemde onderging de ingreep zeer recent, maar had vervolgens toch spijt. "Ik vond het best wel een bevalling. Het was best zwaar."

Fortaleza

Tijdens zijn carrière speelde David Luiz voor topclubs in Europa zoals Chelsea, Paris Saint-Germain, Arsenal en Benfica. Drie jaar geleden keerde hij terug naar zijn geboorteland Brazilië, waar hij speelde voor Flamengo, voordat hij overstapte naar Fortaleza.

Met Chelsea won hij de Champions League in 2012, de Premier League in 2017 en tweemaal de Europa League (2013 en 2019). Ook in het nationale team liet hij een onuitwisbare indruk achter met 57 interlands en de Confederations Cup in 2013.